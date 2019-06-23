طيران ناس:توقيع عقد شراء طائرات إيرباص الجديدة خلال 3 أشهر

الرياض – مباشر: كشف الرئيس التنفيذي لشركة طيران ناس، أنه سيتم توقيع عقد شراء 20 طائرة من إيرباص طراز A321XLR وA321LR خلال الـ 3 أشهر المقبلة.

ووقعت شركة "طيران ناس"، الخميس الماضي، مذكرة تفاهم مع شركة إيرباص لشراء 20 طائرة بقيمة 9 مليارات ريال، سيتم تسلمها في عام 2023.

وأضاف بندر المهنا؛ وفقاً لـ "العربية"، أن هذه الصفقة تأتي تماشياً مع رؤية 2030 لاستقطاب نحو 30 مليون معتمر، مشيراً إلى أن أول طلبية شراء ستتم في 2023؛ وبالتالي فإن استراتيجية الشركة تنظر إلى المدى البعيد؛ حيث إن الظروف الجيوسياسية وحادثة مطار أبها، تصب في خانة الظروف المؤقتة التي سيتم تذليلها قريباً.

وتستهدف شركة طيران ناس أسواق العمرة لنقل قرابة 5 ملايين معتمر سنوياً.

وعن حادثة طائرة ماكس 737 وما إذا كان هذا الأمر قد أثر على قرار الشركة في التوجه إلى طلبيات طائرات من إيرباص عوضاً عن "بوينج"، أوضح المهنا، أن الشركة تستخدم طائرات إيرباص من 320 منذ بدء تشغيل "فلاي ناس"، والصفقة اليوم هي استمرار لتشغيل نفس الطراز.

ولفت المهنا، إلى أن حادثة طائرة ماكس 737 أحدثت ربكة في سوق الطيران؛ باعتبار أن عدم توفر طائرات جديدة أدى إلى تغيير أسعار الطائرات المعروضة حالياً.

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