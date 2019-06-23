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السعودية تطلق نظام "إقامة مميزة" للوافدين

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وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (واس) يقدم مركز الإقامة نوعين منها، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنويا.

وأقر مجلس الشورى السعودي (هيئة برلمانية استشارية)، في 8 أيار/مايو، مشروع نظام "الإقامة المميزة"، الذي يمنح الأجانب امتيازات في شأن الإقامات وتأشيرات الأقارب، فضلا عن امتلاك العقارات ووسائل النقل، وحرية دخول ومغادرة أراضي البلاد.

© REUTERS / HANDOUT

ووافق على المعاملة القادمة من مجلس الوزراء للدراسة، 76عضوا، فيما عارضها 55 آخرين من أعضاء المجلس.

ويمنح النظام المقيم عدة امتيازات، كالإقامة مع أسرته، وتأشيرات زيارة للأقارب، وامتلاك العقارات ووسائل النقل، والعمل في منشآت القطاع الخاص والتنقل بينها، وحرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيا.

كما يعطي هؤلاء ميزة استخدام الممرات المخصصة للسعوديين للدخول والخروج من المملكة، ومزاولة التجارة.

ومن الشروط التي يجب توفرها للمتقدم على الإقامة المميزة جواز سفر ساري المفعول، وألا يقل عمره عن 21 عاما، وإثبات ملاءة مالية، وإن كان داخل المملكة إقامة نظامية، وسجل جنائي خال من السوابق، وتقرير صحي يثبت خلوه من الأمراض المعدية، بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها.

ولا يمنح نظام الإقامة، المعمول به على أراضي المملكة حاليا، أياً من هذه الامتيازات، وخاصة حرية دخول ومغادرة البلاد، وامتلاك العقارات.

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