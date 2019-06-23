عمرو محمود ياسين :هنيدي معروف بموقفه الداعم لمصر وجيشها

دافع الفنان عمرو محمود ياسين عن الفنان محمد هنيدي بعد الهجوم الكبير الذي تعرض له، عقب دعمه للاعب الأهلى السابق محمد أبو تريكه من خلال نشر تغريدة عبر موقع التدوينات "تويتر"، كتب فيها "ياتريكة".

وقال عمرو ياسين فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامجه "حق المواطن": "هنيدي نجم كبير وصاحب شعبية عظيمة فى الوطن العربى وكذلك محمد أبو تريكة .. وهنيدي معروف موقفه ايه وموقفه السياسي والداعم لمصر وجيشها وحبه للبلد يعني صعب يختلط علينا الامر".

وتابع عمرو ياسين: "ومسالة محمد ابو تريكه يمكن انا وهنيدي وناس كتير عندنا قناعة ان ميل أبوتريكة للإخوان فى فترة من الفترات بسبب تدينه .. فهو اعتقد ان الناس دي بتوع ربنا فمن هذا المنطلق حس بشئ انا ليه ميديش دعمه للناس دي".



وأكمل عمرو ياسين: "لكن لا يمكن اتصور أن أبو تريكة ممكن يأذي حد لاو يكون سبب فى ايذاء حد الا اذا اثبت القضاء المصري ان الراجل ده مذنب بشكل نهائي اكيد هيبقي فيه موقف من الناس كلها .. لان اي حاجة قدام مصر الواحد مش هيفكر فيها مرتين".

واختتم عمرو ياسين: "انا بس صعب عليا أن هنيدي كتب كلمة وقلبين الناس ثارت عليه بشكل صعب جدا واحنا مش لازم نكون كدة مع بعض لازم نكون ارقى من كدة".