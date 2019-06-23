تابعة لـ"كهرباء السعودية" تنتهي من توصيل الألياف الضوئية لمدينتين صناعيتين

الرياض- مباشر: أعلنت شركة ضوئيات المتكاملة، إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للكهرباء، عن الانتهاء من المرحلة الأولى التي تم من خلالها إيصال تقنية الألياف الضوئية لجميع المصانع المتواجدة في مدينتي سدير الصناعية والمدينة الصناعية الثانية في جدة.

وقالت الشركة، في بيان لها إن تلك الأعمال تأتي ضمن اتفاقية تعاون لتنفيذ مبادرة "البنية التحتية للاتصالات للمدن الصناعية" والتي تم توقيعها خلال اطلاق برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية "NIDLP.

وأوضحت "ضوئيات المتكاملة" أن عدد المدن الصناعية ضمن نطاق المشروع تشمل خمس مدن صناعية وهي مدينة سدير الصناعية، وكذلك المدينة الصناعية الثانية في جدة، والتي تم الانتهاء من إيصال الخدمة لهما في وقت قياسي، وجاري العمل الان على المرحلة الثانية لإيصال خدمة تقنية الالياف الضوئية لجميع المصانع المتواجدة في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، والمدينة الصناعية الثالثة في جدة، إضافة إلى المدينة الصناعية بالخرج.

يذكر أن ضوئيات المتكاملة قامت بإيصال تقنية الالياف الضوئية الى أكثر من 320 ألف وحدة سكنية وذلك ضمن مبادرة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لنشر النطاق العريض في المملكة.

وتستهدف مبادرة "البنية التحتية للاتصالات للمدن الصناعية" 39 مدينة صناعية، وذلك لتطوير البنية التحتية الرقمية، من خلال نشر شبكات الألياف الضوئية والشبكات اللاسلكية في المدن الصناعية، التي ستكون ممكناً للتقنيات الحديثة (الجيل الخامس5G، انترنت الأشياء IOT).

وكانت قد حصلت شركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات على رخصة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لبيع البنية التحتية الخاصة إلى شركات الاتصالات المحلية ذوي البنية التحتية في المملكة.

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