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"أنصار الله" تستهجن تصريحات نتنياهو ضدها هي وإيران

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© REUTERS / POOL

وقال الناطق باسم الجماعة، رئيس وفدها المفاوض، محمد عبد السلام، في تغريدة عبر تويتر ظهر اليوم الأحد، "‏نتنياهو في مؤتمر صحافي يدافع عن عدوان بكل وضوح ويعتبر الحرب على اليمن جزءاً من معركته ضد فلسطين".

وأضاف: "يصف نتنياهو الرد اليماني على العدوان الأمريكي السعودي بأنه تهديد للكيان الصهيوني الغاصب".

وتابع: "بالنسبة لنا وسام شرف نعتز به للدفاع عن قضية الأمة في زمن الانبطاح للمشروع الصهيوأمريكي".

وكان نتنياهو قال، خلال مؤتمر صحافي اليوم مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في القدس، إن "إيران متورطة في سوريا ولبنان واليمن".

وأضاف نتنياهو، وفقاً للقناة 13 في التليفزيون الإسرائيلي، العبرية الـ"13"، "إيران تستخدم الأموال التي تدفقت عليها بعد الاتفاق النووي في تهديد دول المنطقة".

وتابع: "الإيرانيون يدعمون الشيعة في العراق، والحوثيين في اليمن، ويطلقون الصواريخ على الناقلات".

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