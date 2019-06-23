أخبار عاجلة

جهاد شوقي توضح أبرز القطع الأثرية الموجودة بمعرض الرياضة فى مصر عبر العصور -
جهاد شوقي تتحدث عن معرض الرياضة فى مصر عبر العصور -
السعودية للكهرباء: لا حاجة للمشتركين الجدد بـ5 مناطق لمراجعة الشركة -
مفاجأة... مذيع بـ"الجزيرة" يعلن وقوفه إلى جانب ابن سلمان... ويقول: اشتقت إلى المملكة -
جهاد شوقي: لن يتم غلق المتحف المصري الموجود بوسط البلد عقب افتتاح المتحف المصري الكبير -
مشروع سعودي جديد في اليمن... والكشف عن التفاصيل خلال أيام -
شاهد كيف كرمت باكستان أمير قطر -
8 الصبح - هاتفيا: د. سمية عسلة - بولتون: سيتم فرض العقوبات على إيران ولن تحصل على السلاح نووي -
8 الصبح - ترامب: العمل العسكري بشأن إيران لايزال مطروحا على الطاولة -
توقعات أحمد مجدى لمباراة المغرب وناميبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

بعد الصبر عاما... غليان شعبي يتجدد في أغنى مدن العراق (فيديو وصور)

Google+ Print

واحتشد المئات من الشباب والرجال المتظاهرين وسط تشدد وانتشار أمني واسع، اليوم، أمام مقر المحلية في البصرة الغنية بمواردها التجارية، والاقتصادية العديدة، والتي يعيش فيها الأكثرية من المواطنين الفقر والبطالة.

وغطت "سبوتنيك" بالصور، التظاهرات في البصرة التي تشهد ارتفاعا كبيرا بعدد العاطلين عن العمل، ودرجات الحرارة، والتي تأثرت أيضا بالصراع الدولي في المنطقة من حرب محتملة بين الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران.

وأعلن الناشط البارز في التظاهرات وأحد المشاركين في الاعتصامات والاحتجاجات التي تشهدها البصرة منذ العام الماضي، علي لملعم، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، قائلا:

بدأت التظاهرات صباحا عند الساعة التاسعة حسب التوقيت المحلي، للبصرة، وهي الثالثة من نوعها بعد تظاهرات عصر يوم أمس، وصباح الخميس الماضي".

وأضاف لملعم، أن مطالبنا هي توفير فرص العمل للشباب بالدرجة الأولى، والأساس، وكذلك منح الحقوق وتوفيرها لذوي "الشهداء" من المتظاهرين الذين قتلوا أثناء مشاركتهم في التظاهرات خلال العام الماضي.

ونوه لملعم، إلى أن التظاهرات الحالية، احتشد فيها المتظاهرين أمام مبنى محافظة البصرة، وهناك انتشار أمني كبير، مشيرا إلى أن الوقفات احتجاجية وليست اعتصام مفتوح.

تجددت التظاهرات الغاضبة في محافظة البصرة الأغنى نفطيا جنوبي العراق، عدة مرات منذ منتصف العام الماضي 2018، بمطالب أضيف إليها إنقاذ السكان من السم القاتل الذي دب في مياه الشرب وأصاب عشرات الآلاف من المواطنين.

غليان شعبي يتجدد في محافظة البصرة

© Sputnik .

غليان شعبي يتجدد في محافظة البصرة

وانطلقت حملات لناشطين من البصرة، الواقعة أقصى الجنوب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، وتويتر، وانستغرام"، وتضامنت معها باقي المحافظات من مختلف الجهات الأربع، لإعلان المحافظة منكوبة وعدم صلح العيش فيها نتيجة التلوث والفقر.

غليان شعبي يتجدد في محافظة البصرة

© Sputnik .

غليان شعبي يتجدد في محافظة البصرة

وحتى أواخر آب/ أغسطس الماضي، قاربت حصيلة العنف الذي طال المتظاهرين المنتفضين ضد الفقر في البصرة، أغنى مدن العراق، أقصى الجنوب، الـ400 شخص ما بين قتيل وجريح، ومعتقل، ومجهول المصير، منذ شهر حزيران/ يونيو العام الماضي  حيث الاعتصام بمطالب جدد إضافة إلى توفير العمل والخدمات.

غليان شعبي يتجدد في محافظة البصرة

© Sputnik .

غليان شعبي يتجدد في محافظة البصرة

وحسب الحصيلة التي حصلت عليها مراسلتنا، أواخر أغسطس الماضي، قتل أربعة متظاهرين، وأصيب 250 آخرون بجروح، نتيجة قمع التظاهرات من قبل الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة من محافظة البصرة، منذ يونيو الماضي.

أما عدد المتظاهرين الذين تم اعتقالهم، من قبل الأجهزة الأمنية، فقد بلغ خلال شهرين من بدء التظاهرات 137 معتقلا، في حين تم تسجيل 6 أشخاص ضمن "مجهولي المصير" تم اعتقالهم ولم يتم معرفة مصيرهم.

غليان شعبي يتجدد في محافظة البصرة

© Sputnik .

غليان شعبي يتجدد في محافظة البصرة

وتعتبر البصرة الواقعة في أقصى جنوب العراق، من أغنى مدن البلاد نفطيا ويعتمد عليها الاقتصاد العراقي بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى أنها المنفذ البحري الوحيد بموانئها التجارية المطلة على الخليج.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
رئيس البرلمان اليمني يلمح إلى تغيير وزراء في الحكومة قريبا

رئيس البرلمان اليمني يلمح إلى تغيير وزراء في الحكومة قريبا

متحدث الحكومة الفلسطينية: نأسف لحضور الأشقاء "ورشة البحرين" ولن ننخدع بالمليارات

متحدث الحكومة الفلسطينية: نأسف لحضور الأشقاء "ورشة البحرين" ولن ننخدع بالمليارات

بعد الصبر عاما... غليان شعبي يتجدد في أغنى مدن العراق (فيديو وصور)

بعد الصبر عاما... غليان شعبي يتجدد في أغنى مدن العراق (فيديو وصور)

بالفيديو إشكال نسائي عنيف في أحد شوارع لبنان

بالفيديو إشكال نسائي عنيف في أحد شوارع لبنان