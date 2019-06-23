أمير طعيمة يشن هجومًا على ميريام فارس: بلاش مصر ..ومتقارنيش نفسك بإليسا ونانسي عجرم

رد الشاعر أمير طعيمة على الفنانة اللبنانية ميريام فارس بعد إساءتها لمصر ووصفها بأن نجوميتها وأجرها لا تتحمله مصر بعد ثورة 25 يناير.

وغرد طعيمة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر": "معظم نجوم الصف الأول في لبنان أقاموا حفلات في مصر بعد الثورة زي إليسا ونوال ونانسي وراغب وحتى العظيمة ماجدة الرومي وغيرهم، وأنا وإنتي عارفين الأرقام وإنهم بياخدوا أجر يفوقك بمراحل والفرق الكبير بينهم وبينك".

وأضاف: "بلاش مصر يا ميريام، إن مكانش من باب الأدب يبقى من باب الذكاء".

وردت ميريام فارس على سؤال عن سبب غيابها عن الحفلات في مصر، قائلة إنها كانت تحيي الكثير من الحفلات في مصر قبل أحداث 25 يناير، لكن بعد ذلك أصبح أجرها أكبر ومتطلباتها أكثر، وعلقت قائلة: «أصبحت تقيلة على مصر».