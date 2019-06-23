ترند الموجز| انقلاب في إثيوبيا ومقتل مسئول كبير..وتفاصيل اتهام فتاة لـ4 من لاعبي المنتخب بالتحرش..وأول رد من زوجة أيمن أشرف..وعارضة الأزياء تفجر مفاجأة..وثورة غضب ضد ميريام فارس

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، محاولة انقلاب في إثيوبيا.. ومقتل رئيس حكومة ’’أمهرة الإثيوبية‘‘.. وقائد بالجيش وراء الانقلاب العسكري، وميريام فارس تثير غضب المصريين بتصريحات استفزازية.. وفنان مصري يلقنها درسا قاسيا.. وهجوم ناري من السوشيال ميديا على الفنانة اللبنانية، القصة الكاملة لاتهام عارضة أزياء 4 من لاعبي المنتخب بالتحرش بها.. وثورة غضب جماهيرية.. وأول رد من زوجة أيمن أشرف وظهور دليل براءته.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

محاولة انقلاب في إثيوبيا.. ومقتل رئيس حكومة ’’أمهرة الإثيوبية‘‘.. وقائد بالجيش وراء الانقلاب العسكري

أعلنت قناة "سكاي نيوز عربية" مقتل رئيس حكومة ولاية أمهرة الإثيوبية، ومسؤول آخر في الولاية، عقب محاولة انقلابية، اليوم الأحد.

أكدت وسائل إعلام إثيوبية أن رئيس الولاية أمباتشو مكونن ومستشاره تعرضا للهجوم في مكتبيهما.

وأحبطت إثيوبيا خلال الساعات الماضية محاولة انقلاب في البلاد، بحسب ما أعلنه رئيس وزراء الإثيوبي.

وذكر التلفزيون الإثيوبي أن قائد بالجيش وراء الانقلاب في أمهرة.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن الجنرال يدعى أسامنيو تسيجي وكان يتولى منصب رئيس جهاز الأمن في الولاية.

وأعلن رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد، أن قائد الجيش أصيب في إطلاق نار إثر اضطرابات بمنطقة أمهرة شمالي البلاد.

وظهر رئيس الوزراء على شاشة التلفزيون بالزي العسكري وقال إن "عددا من المسؤولين لقوا حتفهم في هجوم على بحر دار عاصمة منطقة أمهرة".

وقال آبي إن قائد أركان الجيش، الجنرال سياري ميكونين، كان ضحية هجوم نفذه "مرتزقة"، دون أن يذكر تفاصيل أخرى.

وأضاف أن مسؤولين آخرين في أمهرة كانوا في اجتماع عندما أطلق عليهم "زملاؤهم" النار.

وتفيد تقارير بانقطاع الاتصال بشبكة الانترنت في البلاد.

وكان المتحدث باسم آبي قال في وقت سابق إن مدبري محاولة الانقلاب كانوا يريدون تنحية رئيس الحكومة المحلية في أمهرة، أمباتشيو ميكونين، مضيفا أن قوات الجيش تصدت لهم.

واتهم الحزب الحاكم في أمهرة في بيان مسؤولا أمنيا سابقا أفرج عنه من السجن منذ تولي أبي الحكم، بإذكاء أعمال العنف.

ونقلت وكالة رويترز عن أحد الأساتذة في بحر دار قوله إن إطلاق النار استمر أربع ساعات.

وأضاف: "في البداية ظننت أنه حادث اعتيادي ثم سمعنا صوت الأسلحة الثقيلة".

وأمهرة واحدة من تسع ولايات في إثيوبيا.

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ميريام فارس تثير غضب المصريين بتصريحات استفزازية.. وفنان مصري يلقنها درسا قاسيا.. وهجوم ناري من السوشيال ميديا على الفنانة اللبنانية

أثارت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، غضب الجمهور المصري، بعد تصريحاتها المثيرة للجدل، بشأن سبب عدم إقامتها حفلات في مصر، في الفترة الأخيرة.

وبررت ميريام، في مؤتمر صحفي أقيم لها على هامش حفلها في مهرجان "موازين" في المغرب، عدم زيارتها لمصر، قائلة إنها قبل الثورة كانت لديها ثلاث حفلات أسبوعياً في القاهرة، ولكن بعد الثورة قل الطلب عليها، وإنها خلال ذلك كبرت وأصبح أجرها مرتفعاً، وقالت بالبلدي "بقيت تقيلة على مصر"، ما أثار استياء الصحافة المصرية الحاضرة في المؤتمر واعتُبر كلامها مستفزّاً.

رد قوي من الشامي

من جانبه رد الفنان أحمد الشامي، على تصريحات ميريام فارس، قائلا عبر حسابه على تويتر: "أعتقد يا ميريام إن مش بيجيلك شغل في مصر أصلا وليس العكس".

هجوم حاد على السوشيال ميديا

وفي سياق متصل، تعرض ميريام فارس، لهجوم حاد على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وأكدت الجماهير المصرية الغاضبة أن التصريحات بها نوع من الاستفزاز والتعالي، رغم أن مصر كان لها فضل كبير عليها، في انتشارها في بداية مشوارها الفني.

وكان من بين التعليقات التي سخرت من فارس وارتفاع أجرها: "يعني الهضبة بجلالة قدره كل يوم حفلات ومش هنعرف نجيبك إنت"، "أمال بقى تقولي ايه لما تعرفي إن حفلات ماجدة الرومي في القاهرة اللي بتاخد أكتر منك بتبقى كومبليت والناس مبتلاقيش تذاكر"، وغيرها من الردود الغاضبة.

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القصة الكاملة لاتهام عارضة أزياء 4 من لاعبي المنتخب بالتحرش بها.. وثورة غضب جماهيرية.. وأول رد من زوجة أيمن أشرف وظهور دليل براءته

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، حالة من الجدل بعد اتهام عارضة أزياء مصرية، 4 لاعبين من منتخب مصر، بالتحرش اللفظي بها، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.

ونشرت عارضة أزياء، تدعى مريهان، مقطع فيديو، عبر حسابها بانستجرام، -قبل أن تقدم على مسحه- اتهمت خلاله، الرباعي عمرو وردة ومحمود حمدي "الونش" وأيمن أشرف وأحمد حسن "كوكا" بالتحرش بها لفظيًا، من خلال إرسال الأول والثاني رسائل لها في نفس التوقيت، وأن هناك ما يشبه ”الرهان“ على مواعدتها.

وعرضت الفتاة، خلال الفيديو، صور من المحادثات الخاصة بها، والتي توضح أن عمرو وردة دخل لها على الخاص وكتب “بوكسينج ها ها ها ” تعليقًا على البوست الخاص بها، فيما علق الونش على البوست برسالة تحمل علامة الإعجاب يصحبها علامة قلب على الشات بينهما.

وكتبت مريهان: “عملت ستوري إمبارح واليوم كان جميل لحد ما ظهر عندي الناس دي اللي هما عمرو وردة وأحمد كوكا وأيمن أشرف وحمدي الونش، وردة دخل كتبلي على الخاص بوكسينغ هاها، وبعده الونش عملي علامة قلب ولحد كده عادي مفيش مشكلة.. واحد من الأساتذة بعت يقولي أنا هعرف أجيب رقمك وانتى متعرفيش أنا مين وأنا محدش يطنشني دي بقى مش مظبوط، وللأسف عندنا في مصر لما بيحبوا حد في مصر لما بيحبوا حد بيطلعوه السماء كأنه بطل، والواقع غير كده خالص، إحنا في مصر لو أنت بنت يبقى الغلط عليكي تلقائي بس إحنا هنا مش في مصر”.

وكشفت مريهان عن إحدى الرسائل، التي يطلب منها عمرو وردة الذهاب معه الى اليونان.

وأضافت: "يا ريت الأساتذة يركزوا عالبطولة اللي الراجل الغلبان عندنا في مصر بيستلف ثمن الشاي عشان ينزل يتفرج عليكوا ده ما يجيلوش غلطة، والأستاذ اللي بيقولي انتي مش عارفة أنا مين؟ لا معرفش.. بس عرفت بقى لما سألت وعرفت إن ليك سوابق في المواضيع دي والكل عارفها”.

وتابعت: “يا جماعة خدوا بالكم قبل ما تتجرأوا وتعملوا لايك لصورة المنتخب، واضح أن اللعيبة سايبة البطولة وقاعدين على إنستغرام بيتفرجوا.. مجال مقرف فعلا”.

من جانبها رفضت ميرنا أبو النجا زوجة أيمن أشرف، مدافع المنتخب الوطني، اتهام زوجها بالتحرش بعارضة أزياء، فيما أعلنت الأخيرة دليل براءة نجم الأهلي.

وقالت ميرنا عبر حسابها بانستجرام: "علشان بس الزيطة المعمولة علي لعيبة المنتخب، ياريت منمسكش لبعض علي كلة زلة ،أحتنا محدش يعرف عننا حاجة علشان ستر ربنا ، مش مصدقة أن مفيش شابا بيكلم بنات علي إنستجرام وغيره".

وأضافت زوجة مدافع الأهلي: "اللي يخصني هو جوزي والموضوع أن البنت عايزة تتشهر على حساب لاعبي المنتخب، كنت فاتحه الأكونت بتاع أيمن لقيت بنت عاملة لايكات كتير جدا علي كل صوره تقريبا هوا منزلها لفتت إنتاهي جدا دخلث عندها فتحت الأستوري بالغلط بس ده الي حصل فجأه نزلت ستوري عليهم انهم بيدايقوها يعني إيه أشوف جوزي بيتقال عليهم كلام مهين عشان بس فتحت ستوري بالغلط، هل هوا حرام أفتع أستوري بتاعت حد مشهور؟ علي كده كل بنات وشباب مصر مش محترمين ؟ “.

وتابعت زوجة الظهير الأيسر: "ليه أشهر بيهم كده وماشاء الله كل صفحة نزلت كلام مسي، جدا عليهم بعد ما كانوا رجاله وفازوا وهيجيولنا البطولة بقو بيتشتموا ويتهزأو ياريت كفايه حد يمنشنها أو ينزل عن الموضوع ده عشان متعملش اللي هيا عيزاه وتتشهر على قفاهم”.

عارضة الأزياء تبريء أيمن أشرف

بعد ذلك تراجعت الفتاة عن اتهام أيمن أشرف وأحمد حسن كوكا بالتحرش قائلة، "للتوضيح أيمن أشرف مبعتش رسايل، هو شاف الستوري عندي وخلاص علشان كده اسمه طلع علشان محدش يقول حاجه مقلتهاش".

لمشاهدة الفيديو المتداول وصور المحادثات ادخل على الرابط التالي: http://almogaz.com/news/sports/2019/06/23/2008354