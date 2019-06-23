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وزير فلسطيني: لسنا بحاجة لاجتماع البحرين ونحن بحاجة للسلام

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وقال بشارة خلال اجتماع في الجامعة العربية بالقاهرة "نحن لسنا بحاجة لاجتماع البحرين لبناء بلدنا.. نحن بحاجة لسلام.. وتسلسل الأحداث أنه انتعاش اقتصادي من ثم يأتي سلام، هذا غير حقيقي وغير واقعي". وذلك بحسب وكالة "رويترز".

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH

ومن المقرر أن يناقش مؤتمر في البحرين، المسمى بـ"ورشة البحرين"، والذي يعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبل، مقترحات طرحتها الولايات المتحدة لرؤيتها الاقتصادية في إطار خطة أوسع نطاقا لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

ومن المرتقب أن تكشف الولايات المتحدة يوم الثلاثاء والأربعاء المقبلين، خلال مؤتمر البحرين عن الشق الاقتصادي من خطتها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، التي لم يُكشف عن شقها السياسي بعد. وأعلنت السلطة الفلسطينية أنها لن تشارك في هذا المؤتمر.

وحتى الآن يرفض الفلسطينيون خطة الرئيس الأمريكي دونالد للسلام، وأعلنوا عدم مشاركتهم في القمة، رافضين الخطة باعتبارها منحازة لإسرائيل.

 

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