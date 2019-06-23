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السوق السعودي: 16 صفقة خاصة بقيمة 469 مليون ريال

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السوق السعودي: 16 صفقة خاصة بقيمة 469 مليون ريال السوق السعودي: 16 صفقة خاصة بقيمة 469 مليون ريال

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الأحد، تنفيذ 16 صفقة خاصة على مجموعة من الأسهم، بقيمة إجمالية بلغت 469.2 مليون ريال، من خلال 9 ملايين سهم.

ووفقاً لبيانات "تداول"، كانت أكبر الصفقات من حيث القيم، على سهم "سابك"، بقيمة بلغت 111.54 مليون ريال، وتم تنفيذ الصفقة عند سعر 119 ريالا.

وكانت ثاني أكبر الصفقات على البنك الأهلي، وبلغت قيمتها 86.98 مليون ريال، وتم التنفيذ عند سعر 58 ريالا.

وتم تنفيذ صفقة خاصة على مصرف الراجي بنحو 66.25 مليون ريال، بسعر 71 ريالا.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.

مباشر (اقتصاد)

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