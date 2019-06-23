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"صندوق الحرير" الصيني يشتري 49% من "أكوا باور" السعودية

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"صندوق الحرير" الصيني يشتري 49% من "أكوا باور" السعودية "صندوق الحرير" الصيني يشتري 49% من "أكوا باور" السعودية

الرياض – مباشر: وقعت شركة "أكوا باور" ، المتخصصة في تطوير وتملك وتشغيل محطات توليد الطاقة وتحلية المياه، اتفاقية مع "صندوق طريق الحرير"؛ ليكون شريكاً ومساهماً في شركة "أكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة"، وهي منصة أكوا باور للطاقة المتجددة التي تمتلك حالياً عدداً من مشاريع الطاقة المتجددة الحالية.

وقالت أكوا باور، في بيان لها اليوم الأحد، إن حصة صندوق الحرير من الشركة حسب الاتفاقية ستكون 49 بالمائة، وتخضع الاتفاقية للموافقات والتصاريح المتعارف عليها.

وتعمل شركة "أكوا باور للطاقة المتجددة" بمثابة منصة تستفيد من إمكانات النمو السريعة للطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة.

وستمتلك الشركة محطات توليد الطاقة الشمسية المركزة والكهروضوئية ومحطات توليد الطاقة بالرياح في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا والأردن ومصر والمغرب، التي تبلغ قدرتها الإجمالية 1668 ميجاوات، وفقا لبيان أكواب اور.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور"، إن تعاون "أكوا باور للطاقة المتجددة" الموسع مع "صندوق طريق الحرير" يعد بمثابة صورة عن العلاقات القوية والاستراتيجية بين السعودية والصين التي تزداد متانة كل عام. 

وأضاف بادي بادماناثان، أن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم ما هي إلا شهادة واضحة على عمل الشركة المتقن والأهداف الجديرة بالثقة التي ستحققها بالتعاون مع "صندوق طريق الحرير"، مما سيعزز التواصل الإقليمي ويرحب بمستقبل أكثر إشراقاً في قطاع الطاقة المتجددة. 

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للاستثمارات في شركة "أكوا باور"، إن التعاون مع صندوق طريق الحرير يعزز مركزها كشركة رائدة ومطورة لمحطات توليد الطاقة وتحلية المياه، والتي تقع في أحد بلدان منتدى قمة التعاون الدولي "الحزام والطريق".

وأضاف راجيت ناندا، أن ذلك سيساعد الشركة في دعم كل من التحول الاقتصادي الذي تهدف لتحقيقه مبادرة الحزام والطريق وكذلك رؤية المملكة العربية السعودية المستقبلية 2030. 

يشار إلى أن "أكوا باور" شاركت "صندوق طريق الحرير" في استثمار مشروعين بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعد "صندوق طريق الحرير" صندوق تنمية واستثمار متوسط إلى طويل الأجل تم إنشاؤه في بكين؛ ضمن إطار "مبادرة الحزام والطريق".

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