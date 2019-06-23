مسؤول: توقعات بأن يشهد سوق التأمين السعودي حالات اندماج قريباً

الرياض- مباشر: قال المتحدث الرسمي باسم شركات التأمين السعودية إن المنطقة الشرقية ستشهد أول عملية اندماج لشركتين للتأمين تتخذ إحداهما من مدينة الخبر مقرا رئيسيا لها.

وأضاف عادل العيسى، وفق الما نقلته صحيفة "اليوم"، أن هذا الاندماج بين الشركتين سيعد الاندماج الأول الذي يشهده السوق السعودي للتأمين.

ولفت الى أن عملية الاندماج أصبحت حاليا خيارا ضروريا وإستراتيجيا لأغلب شركات التأمين المتعثرة وخصوصا المتوسطة والصغيرة منها،والتي ترى أن الحل لهذه المشاكل يكمن في تكوين كيانات أكبر قادرة على المنافسة في المستقبل خصوصا في ظل ارتفاع المنافسة والتكاليف الإدارية من عام لآخر.

وتوقع أن يشهد سوق التأمين السعودي حالات أخرى من الاندماج بين بعض شركاته قريبا.

وأفاد العيسى بأن الشركتين الراغبتين في الاندماج وقعتا اتفاقية خلال الأيام الأربعة الماضية لتقييم جدوى الاندماج، وذكر أنه بعد 120 يوما ستحدد الشركتان الموقف النهائي للاندماج وستعلنان الخوض في تنفيذ العملية إذا تم الاتفاق عليها فيما بينهما بشكل نهائي.

وأعلنت كل من شركة ولاء للتأمين التعاوني وشركة متلايف إيه آي جي العربي مؤخراً عن قيامهما بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة لتقييم جدوى اندماجهما.

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