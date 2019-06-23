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قرقاش: لا يمكن معالجة التوترات الخليجية إلا سياسياً

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قرقاش: لا يمكن معالجة التوترات الخليجية إلا سياسياً قرقاش: لا يمكن معالجة التوترات الخليجية إلا سياسياً

أبوظبي - مباشر: قال رئيس الشؤون الخارجية الإماراتي، إنه لا يمكن معالجة التوترات في الخليج إلا سياسياً.

وأكد أنور قرقاش عبر صفحته الرسمية على تويتر اليوم الأحد، أن الأصوات الإقليمية مهمة لتحقيق حلول مستدامة

وأضاف أن الأزمة الطويلة تحتاج تدخل جماعي لإيجاد حلول سياسية من خلال الحوار والمفاوضات.

وصرح سابقاً، أن الاعتداء على ناقلات النفط في خليج عمان واستهداف مطار أبها في المملكة العربية الشقيقة تطور مقلق وتصعيد خطير ويستدعي تحرك المجتمع الدولي لضمان صون الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأنوه قرقاش في حينها، أن الحكمة ضرورية والمسؤولية جماعية  للحيلولة دون المزيد من التوتر.

وتأتي التوارات بعد الهجمات على سفن شحن نفطية في خليج عمان، الخميس الماضي، وهو بحر يربط بحر العرب بمضيق هرمز والخليج العربي، بالقرب من سواحل عُمان وباكستان وإيران والإمارات العربية المتحدة.

وخلال مايو/ أيَّار الماضي، تعرضت أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات، لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات في خليج عمان.

وأعقب ذلك ما قاله وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، عن تفاصيل تعرض ناقلتي نفط سعوديتين لهجوم تخريبي، في المياه الإقليمية لدولة الإمارات.

ومنذ يومين، أكد وزير الدولة للشئون الخارجية بالمملكة السعودية، أنه في حالة اتخاذ إيران قرار بإغلاق مضيق هرمز سيقابل برد فعل "قوي جداً جداً".

وقال عادل الجبير: "نحتاج للتهدئة في المنطقة لكن لا نستطيع ذلك مع تسبب إيران بالكثير من الأذى"، مشدداً على أن المملكة لا تريد حرباً مع إيران، وأن المجتمع الدولي مصمم على مواجهة سلوك طهران العدائي، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

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