بالصور..السياحة السعودية تفتتح أول متجر لبيع المنتجات الحرفية

الرياض – مباشر: افتتح البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية "بارع"، التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالسعودية، متجراً يحمل اسم "صوغة" في فندق (راديسون بلو) في الحي الدبلوماسي بالرياض.

وقالت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في بيان لها اليوم الأحد، إن المتجر يمثل أحد ثمرات التعاون بين الهيئة والقطاع الفندقي؛ لغرض تسويق منتجات الحرفيات والحرفيين السعوديين.

وأضافت السياحة، أن البرنامج أسهم في تأثيثه بـ 1229 قطعة حرفية، شارك في صنعها 59 حرفية وحرفياً من 6 مناطق في المملكة، وعملوا في 17 ورشة.

ويعد "صوغة" أول متجر للمنتجات الحرفية السعودية، متخصص بعرض وبيع أبرز القطع الحرفية التي صُنعت بأيد أمهر الحرفيات والحرفيين السعوديين، والمتمثلة بأعمال الخزف والنسيج والتطريز والقط العسيري والفخار، إلى جانب الأعمال الخشبية، وأعمال الحلي والزينة الممزوجة بأصالة الماضي وحداثة الحاضر.

وبلغ إجمالي مبيعات القطع الحرفية 1.307 مليون ريال، بمتوسط 1260 ريال للقطعة، وفقا للهيئة.

وتأتي هذا الخطوة انطلاقاً من أهمية النشاط الحرفي كإرث وطني، وعامل مهم لإنعاش الحركة التجارية والسياحية، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

ويسعى البرنامج لتوفير منتجات سعودية تمثل جميع مناطق المملكة، وبجودة عالمية قادرة على المنافسة وقابلة للتسويق داخل المملكة وخارجها، وسعياً لتنمية القطاع الحرفي، وتحقيق الاستدامة، وتوفير تنوع ثقافي ليصبح من أهم روافد الاقتصاد الوطني.

يذكر أن برنامج "بارع" سبق أن وقع اتفاقية مع مؤسسة "جبل التركواز" البريطانية، تهدف في المقام الأول إلى تنشيط الحِرف والصناعات اليدوية المحلية، ودعم الحرفيين في المملكة من خلال تطوير مهاراتهم بمشاركة مدربين وخبراء من المؤسسة؛ وذلك لإنتاج كميات من المنتجات الحِرفية السعودية القابلة للبيع، وتسويقها من خلال معارض داخل المملكة وخارجها.

ووقع "بارع" اتفاقيات تعاون مع عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية لدعم الأعمال والمنتجات الحرفية السعودية لاستخدامها في الديكورات الداخلية، وتسويقها في متاجر بيع الهدايا في الفنادق، وإقامة العروض لهذه المنتجات، وتسويق المنتجات الغذائية التراثية للأسر المنتجة في المطاعم التابعة للفنادق، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الحرفيين والحرفيات السعوديين المسجلين في السجل الوطني لهذه المهنة 4626 حرفياً وحرفية.

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