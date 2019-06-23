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مساهمو "تبوك الزراعية" يقرون استبدال مشروعين..ويرفضون مكافأة مجلس الإدارة

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مساهمو "تبوك الزراعية" يقرون استبدال مشروعين..ويرفضون مكافأة مجلس الإدارة مساهمو "تبوك الزراعية" يقرون استبدال مشروعين..ويرفضون مكافأة مجلس الإدارة

الياض - مباشر: وافقت الجمعية العمومية لمساهمي شركة تبوك للتنمية الزراعية، في اجتماعها يوم الخميس الماضي، على استبدال مشروع تصنيع البطاطس المدرج ضمن مبالغ زيادة رأس المال التي تمت في عام 2015م واعتماد المشاركة بنسبة 50 بالمائة من حصص أسهم رأس المال في شركة آفاق الغذاء كبديل له.

وقالت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الأحد، أن الجمعية وافقت كذلك على استبدال مشروع الأعلاف المركبة المدرج ضمن مبالغ زيادة رأس المال التي تمت في عام 2015م واعتماد المشاركة بنسبة 60 بالمائة من حصص أسهم رأس المال في شركة مصادر الأعلاف الزراعية.

وأقرت الجمعية العامة للشركة البيانات المالية للعام 2018، ورفضت صرف مكافأة لمجلس الإدارة بمبلغ إجمالي 1.4 مليون ريال، عن تلك الفترة.

وقفزت خسائر الشركة خلال عام 2018، إلى 62.1 مليون ريال، مقابل 30.3 مليون ريال للعام السابق، بارتفاع نسبته 105 بالمائة.

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