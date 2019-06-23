السعودية تضع خطة لتحويل إنارات جميع الشوارع للطاقة الشمسية

الرياض – مباشر: كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، إنها تسعى إلى التحول التدريجي من الاعتماد على الشبكة الكهربائية إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية لإنارة الشوارع والحدائق والمتنزهات واللوحات الإعلانية، وذلك ضمن خططها المستقبلية.

وأضافت الوزارة، وفقا لـ"الاقتصادية"، أنه تم استخدام بعض منها من فترة طويلة، باعتبار أن التحول للطاقة الشمسية يوفر 50 بالمائة من الطاقة مقارنة بالإنارة التقليدية، إضافة إلى أنها تعمر طويلا.

وأشارت الوزارة، إلى مبادرة لمعالجة التشوه البصري؛ بهدف إزالة عناصر التشوه البصري الأكثر شيوعا في المدن السعودية بـ15 عنصرا، منها إصلاح أعمدة الإنارة الذي شمل 898 ألف عمود على مستوى المملكة، وبنسبة إصلاح بلغت 71 بالمائة، وتستهدف الوزارة بنهاية المبادرة 1.2 مليون عمود.

وأوضحت، أنه تم توجيه الأمانات باستخدام تقنية الانبعاث الضوئي والعمل على إحلال المصابيح التقليدية بنسبة 20 بالمائة سنويا لما لها من أثر في ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية، وخفض التكاليف المالية بنسبة تصل إلى 50 بالمائة، إضافة إلى متابعة ما تم إنجازه من أعمال استبدال المصابيح التقليدية بالمصابيح الموفرة للطاقة، وغير ذلك.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية، أن قامت بتسهيل تواصل الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) مع الأمانات، وذلك باستبدال 366.5 ألف وحدة إنارة.

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