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مساهمو "السعودي الألماني" يقرون عدم توزيع أرباح عن العام 2018

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مساهمو "السعودي الألماني" يقرون عدم توزيع أرباح عن العام 2018 مساهمو "السعودي الألماني" يقرون عدم توزيع أرباح عن العام 2018

الرياض- مباشر: وافقت الجمعية العمومية لمساهمي شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية - المستشفى السعودي الألماني، في اجتماعها يوم الخميس الماضي، على توصية مجلس الإدارة المتضمنة عدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام 2018.

وحسب بيان للشركة على "تداول"، اليوم الأحد، وافقت الجمعية العمومية على كافة بنود الاجتماع التي شملت الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركات ذات علاقة بأعضاء مجلس الإدارة.

كما وافقت الجمعية على القوائم المالية للعام 2018 وتقرير مجلس الإدارة وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خلال العام 2018.

وتراجعت أرباح الشركة بنسبة 46.1 بالمائة، خلال عام 2018 إلى 172.25 مليون ريال، مقارنة بأرباح قيمتها 319.49 مليون ريال في عام 2017.

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