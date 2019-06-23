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الخطوط السعودية تغير مسار رحلاتها بعيدا عن خليج عمان وهرمز

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الخطوط السعودية تغير مسار رحلاتها بعيدا عن خليج عمان وهرمز الخطوط السعودية تغير مسار رحلاتها بعيدا عن خليج عمان وهرمز

الرياض - مباشر: نقلت "العربية" عن أحد مراسليها أن الخطوط الجوية غيرت مسار رحلاتها بعيداً عن خليج عُمان ومضيق هرمز.

وقالت الخطوط السعودية، في وقت سابق إنها تتخذ إجراءً احترازياً لضمان سلامة الطيران.

وأضافت أن التغيير يشمل رحلات إلى بعض الوجهات الآسيوية عبر أجواء الخليج العربي، وسيتم استخدام مسارات أخرى بعيدة عن المجال الجوي الإيراني وأكثر أماناً لسلامة الطيران.

وأكدت أنه لن يكون لهذا التغيير تأثير ملموس على مواعيد مغادرة ووصول هذه الرحلات.

وبدأت شركات طيران كبرى من جميع أنحاء العالم،  يوم الجمعة الماضي، إعادة توجيه رحلاتها لتجنب المناطق المحيطة بمضيق هرمز في أعقاب إسقاط إيران طائرة استطلاع عسكرية أمريكية.

وحذرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية من احتمال حدوث سوء التقدير أو خطأ في التعريف في المنطقة بعدما أسقط صاروخ أرض - جو إيراني يوم الخميس طائرة من طراز آر كيو - 4 إيه غلوبال هوك تابعة للبحرية الأمريكية.

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