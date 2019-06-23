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المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تعلن وظائف شاغرة للسعوديين والبحرينيين

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الرياض – مباشر: أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن وظائف شاغرة للرجال والنساء، من مواطني المملكة العربية ومملكة البحرين.

وقالت المؤسسة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن التقديم يبدأ اليوم الأحد، ويستمر لمدة 3 أسابيع، وذلك عن طريق موقعها الإلكتروني.

وأضافت المؤسسة، أن الوظائف المعلن عنها تتضمن مدير إدارة الأمن والسلامة، مدير إدارة الاتصال المؤسسي، ومدير إدارة مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي، ومدير إدارة تطوير الأعمال، إلى جانب وظائف تحت مسمى مدير إدارة النقد والاستثمار، ومدير إدارة المشتريات والتوريد.

يذكر أن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أنشئت بموجب اتفاقية الإنشاء المبرمة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الموقعة؛ وتتولى الإشراف الإداري والمالي والفني على جميع العمليات القائمة في الجسر.

ويدخل ضمن ذلك التنسيق بين الأجهزة الحكومية في المملكتين والتي تتصل أعمالها بالجسر، كالأمن والجوازات والجمارك، كما يدخل ضمن ذلك تحصيل الرسوم المالية مقابل المرور على الجسر واستخدام مرافق منطقة الجسر.

 

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