مساهمو "أنابيب" يوافقون على استخدام الاحتياطيات لتخفيض الخسائر المتراكمة

الرياض ـ مباشر: أقرت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة العربية للأنابيب "أنابيب"، في اجتماعها يوم الخميس الماضي، جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأحد، إنه تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة استخدام الاحتياطيات لتخفيض الخسائر المتراكمة.

ووافقت الجمعية على توصية مجلس الادارة بتغطية الخسائر المتراكمة كما بنهاية عام 2018، عن طريق استخدام 39.4 مليون ريال من الاحتياطي النظامي، وهو المبلغ المتجاوز 30 بالمائة المطلوبة من رأس المال.

كما وافقت الجمعية على توصية مجلس الادارة باستخدام مبلغ 31.4 مليون ريال من الاحتياطي العام، لتخفيض الخسائر المتراكمة.

وتمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة برهن المعدات والآلات الإضافية لمصانع الرياض والجبيل لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي، بغرض الاقتراض من الصندوق.

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات، والقوائم المالية لعام 2018، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة.

وتحولت الشركة للخسائر بالعام 2018، بصافي خسارة بلغ 122.6 مليون ريال، مقابل أرباح صافية بلغت 5.2 مليون ريال للعام السابق.

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