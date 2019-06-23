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وزير الخارجية اللبناني يواجه انتقادات لاذعة خلال جولة داخلية

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وزير الخارجية اللبناني يواجه انتقادات لاذعة خلال جولة داخلية وزير الخارجية اللبناني يواجه انتقادات لاذعة خلال جولة داخلية

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة وصوتية للقاء الذي جمع وزير الخارجية جبران باسيل مع عدد من أبناء بعلبك خلال جولته في البقاع الشمالي، حيث وقع تلاسن بينه وبين عدد من الحاضرين.

وأظهر الفيديو أحد الأشخاص وهو يحمل الميكروفون ويعاتب الوزير بأن المنطقة محرومة ولا يوجد فيها ولا أي مدير عام أو سفير.

ورد عليه الوزير باسيل بالقول: "مختار ما حدا بيقبع حدا بهالمدينة". وحصل هرج ومرج بعدها وتقدم الرجل باتجاه المسرح الا انه تم منعه من التقدم ثم غادر القاعة محتجا.

كما انتشر تسجيل صوتي حيث وقع تلاسن بين باسيل وإحدى السيدات على خلفية اتهامها رئاسة الجمهورية بعرقلة إصدار مرسوم تعيين الناجحين في مجلس الخدمة المدنية لصالح وزارة المالية بسبب ما يعتبره باسيل خللا طائفيا في النتائج.

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