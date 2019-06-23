"البنوك" يهبط بسوق الأسهم السعودية 0.6% في التعاملات الصباحية

الرياض – مباشر: تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي بالتعاملات الصباحية لجلسة اليوم الأحد؛ وسط تراجع أغلب القطاعات بمقدمة البنوك، وتراجع "باعظيم" بمؤشر السوق الموازي- نمو.

وهبط مؤشر "تاسي" بنسبة 0.62 بالمائة، بحلول الساعة 10:53 بتوقيت السعودية، فاقدا 54.86 نقطة، هبطت به لمستوى 8814.84 نقطة.

وبلغت قيم التداولات في تلك اللحظات 602.77 مليون ريال، من خلال التداول على 26.6 مليون سهم، تمت بتنفيذ 21.54 ألف صفقة.

وغلب التراجع على معظم القطاعات؛ وعلى رأسها البنوك بنسبة 0.89 بالمائة، يليه الأدوية بنحو 0.75 بالمائة.

وحل التطبيقات وخدمات التقنية بمقدمة القطاعات المرتفعة بنسبة 0.8 بالمائة، يليه الإعلام بنحو 0.3 بالمائة.

وتصدر سهم "بتروكيم" خسائر الأسهم بنحو 2.5 بالمائة، فيما كان "الجزيرة ريت" بمقدمة الارتفاعات بـ 3.5 بالمائة.

وعلى مستوى مؤشر السوق الموازي- نمو تراجع بنحو 0.2 بالمائة في هذه الأثناء، متراجعا لمستوى 3673.53 نقطة بخسارة 7.87 نقطة.

وتأثر الموازي بخسائر سهم "باعظيم" المتراجع بنحو 2.7 بالمائة وحيدا، واستقرار أغلب أسهم السوق باستثناء "بحر العرب" المرتفع وحيدا 1.1 بالمائة.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي تعاملات الخميس على تراجع؛ وسط خسائر لأغلب القطاعات، ليسجل تراجعه الثاني، بضغط مباشر من قطاع البنوك الأكثر وزنا، وذلك انتظارا لبدء المرحلة الثالثة من مراحل الانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل.

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