"الواحة" تتعاقد على خط إنتاج جديد بتكلفة 14 مليون ريال

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة عن التعاقد على خط إنتاج جديد لإنتاج مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) باوزان مختلفة.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأحد، إن إجمالي التكلفة التقديرية المتوقعة لخط الانتاج شاملة قيمة شراء الخط وملحقاته ومصاريف التركيب تصل إلى نحو 14 مليون ريال.

وأشارت إلى أنه سيتم تمويل خط الانتاج بشكل رئيسي اعتماداً على القروض البنكية متوسطة الاجل، وجزئياً من التمويل النقدى الذاتى للشركة.

كما نوهت إلى أن خط الانتاج الجديد سوف يساهم فى زيادة الحصة السوقية للشركة فى قطاع البلاستيك.

وتوقعت أن ترتفع القدرة الانتاجية بنسبة 11.58 بالمائة سنويا، مما سوف يساهم فى نمو المبيعات لتلبية احتياج السوق المحلى والتصدير، والذى سوف ينعكس على تحسين أداء الشركة

وأوضحت "زهرة الواحة" أنه من المتوقع أن يبدأ إنشاء المشروع خلال شهر يونيو / حزيران الجاري، وينتهي بنهاية الربع الثالث من 2019.

ومن المتوقع البدء في الإنتاج التجريبي للمشروع بنهاية الربع الثالث من 2019م، على أن يبدأ الإنتاج التجاري في الربع الرابع من 2019م، على أن يظهر الأثر المالي اعتبارا من الربع نفسه.

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