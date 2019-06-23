ميريام فارس تثير غضب المصريين بتصريحات استفزازية.. وفنان مصري يلقنها درسا قاسيا.. وهجوم ناري من السوشيال ميديا على الفنانة اللبنانية

كتب: ضياء السقا

أثارت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، غضب الجمهور المصري، بعد تصريحاتها المثيرة للجدل، بشأن سبب عدم إقامتها حفلات في مصر، في الفترة الأخيرة.

وبررت ميريام، في مؤتمر صحفي أقيم لها على هامش حفلها في مهرجان "موازين" في المغرب، عدم زيارتها لمصر، قائلة إنها قبل الثورة كانت لديها ثلاث حفلات أسبوعياً في القاهرة، ولكن بعد الثورة قل الطلب عليها، وإنها خلال ذلك كبرت وأصبح أجرها مرتفعاً، وقالت بالبلدي "بقيت تقيلة على مصر"، ما أثار استياء الصحافة المصرية الحاضرة في المؤتمر واعتُبر كلامها مستفزّاً.

رد قوي من الشامي

من جانبه رد الفنان أحمد الشامي، على تصريحات ميريام فارس، قائلا عبر حسابه على تويتر: "أعتقد يا ميريام إن مش بيجيلك شغل في مصر أصلا وليس العكس".

هجوم حاد على السوشيال ميديا

وفي سياق متصل، تعرض ميريام فارس، لهجوم حاد على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وأكدت الجماهير المصرية الغاضبة أن التصريحات بها نوع من الاستفزاز والتعالي، رغم أن مصر كان لها فضل كبير عليها، في انتشارها في بداية مشوارها الفني.

وكان من بين التعليقات التي سخرت من فارس وارتفاع أجرها: "يعني الهضبة بجلالة قدره كل يوم حفلات ومش هنعرف نجيبك إنت"، "أمال بقى تقولي ايه لما تعرفي إن حفلات ماجدة الرومي في القاهرة اللي بتاخد أكتر منك بتبقى كومبليت والناس مبتلاقيش تذاكر"، وغيرها من الردود الغاضبة.

وفيما يلي جانب من التغريدات على هاشتاج #ميريام_فارس: