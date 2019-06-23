المالية السعودية تطلق حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر "اعتماد"

الرياض - مباشر: أطلقت وزارة المالية السعودية حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة، منصة "اعتماد" الرقمية، للإسهام في تسهيل الإجراءات والتعاملات المالية على الجهات الحكومية.

وأوضح وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان، وفقا لبيان من الوزارة اليوم الأحد، أن الوزارة بحكم دورها المحوري كممكن للجهات الحكومية في تطبيق برامجها ومشاريعها التنموية.

وتابعت: أطلقت الوزارة 4 خدمات جديدة شملت "خدمة العهد والسلف والتسويات، وخدمة طلب تغذية الصناديق، وخدمة الأمانات والاستبعاد من الصرف، إضافة إلى معرفة الحالات المالية للمصروفات والمدفوعات" كما جرى إضافة تحسينات على خدمة مطالبات العقود ذات العملات المتغيرة، وخدمة إدارة العقود والتعميدات.

وأكد أن وزارة المالية تسعى من خلال حزمة الخدمات الإلكترونية الجديدة إلى الوصول للتحول الرقمي وأتمتة كافة التعاملات الحكومية بما يحقق مستهدفات "رؤية المملكة 2030".

وأفاد الصويان أن الخدمات الإلكترونية الجديدة تتيح للجهات الحكومية عمل الإجراءات المالية المطلوبة إلكترونياً وبكفاءة عالية وتسهم في تقليص الوقت، وتوفير المجهود الإداري.

وأشار إلى أنها تسهم كذلك في اختصار المسار الإجرائي بين وزارة المالية والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة، بما يجعل الإجراءات أسرع، والنتائج أفضل، وذلك عبر خطوات بسيطة وميسرة.

ولفت الى أن وزارة المالية ستواصل أعمال التطوير وإضافة خدمات جديدة في منصة "اعتماد" لتمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من القيام بجميع الإجراءات المالية وبما يعزز الشراكة بينهما لتحقيق مستهدفات المشاريع التنموية في المملكة.

ومنصة "اعتماد" الرقمية التي أطلقتها وزارة المالية في مطلع 2018م تعد المنصة الإلكترونية الشاملة لخدماتها التي تقدمها لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

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