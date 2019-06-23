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مساهمو "دار الأركان" يقرون عدم توزيع أرباح للعام 2018

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مساهمو "دار الأركان" يقرون عدم توزيع أرباح للعام 2018 مساهمو "دار الأركان" يقرون عدم توزيع أرباح للعام 2018

الرياض ـ مباشر: أقرت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة دار الأركان للتطوير العقاري، في اجتماعها يوم الخميس الماضي، جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأحد، إنه تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام 2018.

وتمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات، والقوائم المالية لعام 2018، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة.

وتراجعت أرباح الشركة بنسبة 8 بالمائة خلال عام 2018 إلى 508.81 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 553.37 مليون ريال في عام 2017.

وكشفت البيانات المالية للشركة بالربع الأول من 219، تراجع صافي الأرباح 92.3 بالمائة إلى 25.51 مليون ريال، مقابل 331.12 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

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