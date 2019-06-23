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إعلان إلحاقي من الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن بخصوص نتائج الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشر

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إعلان إلحاقي من الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن بخصوص نتائج الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشر إعلان إلحاقي من الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن بخصوص نتائج الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشر
بند توضيح تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية (تداول) 1440-10-20 الموافق 2019-06-23 التغير الحاصل على التطوير بخصوص ماورد في البند رقم (7)، تود الشركة أن توضح للمساهمين الكرام بأن الجمعية العامة وافقت على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه وذلك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م ، وتحديد أتعابه الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد اثر مالي لهذا التغيير الحاصل على الاعلان.

مباشر (اقتصاد)

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