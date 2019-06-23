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"نادك" تقرر عدم المضي قدما بصفقة الاستحواذ على "الصافي دانون"

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"نادك" تقرر عدم المضي قدما بصفقة الاستحواذ على "الصافي دانون" "نادك" تقرر عدم المضي قدما بصفقة الاستحواذ على "الصافي دانون"

الرياض ـ مباشر: أعلن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)، عن توصلها لاتفاق مع الشركاء في شركة الصافي دانون، لإنهاء اتفاقية الاستحواذ على شركة الصافي دانون المحدودة، بالتراضي بين الطرفين.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأحد، إن هذه الخطوة جاءت بعد أن اتضح لطرفي الاتفاقية، أن الصفقة ليست في مصلحتهم كما كان متوقعاً عند إبرام الصفقة. 

وأشارت إلى أن كل طرف من أطراف الاتفاقية قام وفقاً لشروطها وأحكامها، بإشعار الطرف الآخر بإنهاء الاتفاقية في تاريخ 21 يونيو / حزيران الجاري، ويكون هذا الإشعار نافذاً من تاريخه.

وأوضحت الشركة أن مجلس الإدارة على ثقة تامة بأن الوضع الاستراتيجي الحالي للشركة سيمكنها من الاستمرار في استقطاب الفرص الاستثمارية التي تخدم مصلحة مساهميها.

كما نوهت إلى أن مجلس إدارة الشركة سيقوم بالتركيز على تنفيذ استراتيجية الشركة.

وأعلنت شركة "نادك"، في مارس / آذار 2018، عن توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على جميع الحصص في شركة الصافي دانون المحدودة عن طريق زيادة رأسمالها من خلال إصدار أسهم للشركاء في "دانون".

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