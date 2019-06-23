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"مشاركة ريت" يقرر توزيع أرباح نقدية للنصف الأول

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"مشاركة ريت" يقرر توزيع أرباح نقدية للنصف الأول "مشاركة ريت" يقرر توزيع أرباح نقدية للنصف الأول

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة مشاركة المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مشاركة ريت للفترة من بداية يناير / كانون الثاني 2019م، وحتى 30 يونيو / حزيران 2019م.

ووفقا لبيان على "تداول" اليوم الأحد، يبلغ إجمالي الأرباح الموزعة 30.8 مليون ريال، يتم توزيعها على 88 مليون وحدة، بواقع 0.35 ريال (35 هللة) لكل وحدة.

وتصل نسبة التوزيعات إلى السعر الأولي للوحدة إلى نحو 3.5 بالمائة، فيما تمثل حوالي 3.6 بالمائة من صافي قيمة الأصول كما في نهاية عام 2018.

وأشار البيان إلى أن أحقية التوزيعات ستكون لمالكي الوحدات بنهاية يوم الاثنين الأول من يوليو / تموز المقبل، كما بنهاية يوم تداول 27 يونيو / حزيران الجاري.

ويتم توزيع الأرباح خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

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