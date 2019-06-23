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"سبكيم العالمية" توقف 3 مصانع لإجراء الصيانة الدورية

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"سبكيم العالمية" توقف 3 مصانع لإجراء الصيانة الدورية "سبكيم العالمية" توقف 3 مصانع لإجراء الصيانة الدورية

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم العالمية) عن إيقاف 3 مصانع بهدف إجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأحد، إنه سيتم إيقاف كل من مصنع حمض الأسيتيك التابع للشركة العالمية للأسيتيل ومصنع خلات الفينيل الأحادي التابع للشركة العالمية لخلات الفينيل ومصنع أول أكسيد الكربون التابع للشركة العالمية للغازات (شركات تابعة لسبكيم).

وأشارت إلى أنه سيتم إيقاف مصنع حمض الأسيتيك لمدة 6 أسابيع اعتبارا من اليوم الأحد 23 يونيو / حزيران.

وسيتم إيقاف مصنع خلات الفينيل الأحادي لمدة 3 أسابيع، تبدأ يوم الثلاثاء 25 يونيو / حزيران الجاري.

أما مصنع أول أكسيد الكربون، فسوف يتم إيقافه لمدة 4 أسابيع، اعتبارا من يوم الأثنين الأول من يوليو / تموز المقبل.

وأوضحت الشركة أن الصيانة الدورية المجدولة تأتي ضمن خطة عمل وميزانية الشركة لعام 2019م، وأن الأثر المالي لهذا التوقف يعتمد على المدة الفعلية للتوقف.

ونوهت الشركة إلى أن الأثر المالي لتوقف المصانع، سيظهر في نتائج الربع الثالث من عام 2019م.

وأكدت الشركة أنه تم أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي أي تأثير من هذا التوقف على التزامات الشركة تجاه العملاء.

وأعلنت الشركة العالمية للبتروكيماويات، في مايو / أيار الماضي، عن تغيير الاسم التجاري إلى الصحراء العالمية للبتروكيماويات، بعد إتمام صفقة الاندماج.

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