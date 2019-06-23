إعلان شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

3. الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م

4. الموافقة على تعيين كل من السادة مكتب الهيج والسادة مكتب الخراشي مجتمعين كمراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2019م، وللربع الاول لعام 2020م، وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) والترخيص بها للعام القادم، والتي لكل من أعضاء مجلس الإدارة: يوسف بن عبدالله الشلاش وهذلول بن صالح الهذلول وعبداللطيف بن عبدالله الشلاش وزياد الشعار مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمويل لبعض عملاء شركة دار الأركان لشراء مساكن، علماً بانه لا يوجد أي رصيد قائم أو مستحق في عام 2018م، وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

6. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة تطوير خزام العقارية والترخيص بها للعام القادم، والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/عبد اللطيف بن عبدالله الشلاش مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استثمار رصيد النقد الزائد لديها مع شركة دار الأركان، علماً ان الرصيد الختامي المستحق بنهاية 31 ديسمبر 2018 بلغ 188.86 مليون ريال سعودى، وهي تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

7. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الخير والترخيص بها للعام القادم ، والتي لكل من أعضاء مجلس الإدارة: يوسف بن عبدالله الشلاش وماجد بن عبدالرحمن القاسم وعبداللطيف بن عبدالله الشلاش مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم استشارات مالية لشركة دار الأركان، علماً بانه لم يكن هنالك رصيد افتتاحى أو أي تعاملات ولا يوجد أي رصيد قائم أو مستحق في عام 2018م، وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

8. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخير كابيتال والترخيص بها للعام القادم، والتي لكل من أعضاء مجلس الإدارة: يوسف بن عبدالله الشلاش وهذلول بن صالح الهذلول وعبداللطيف بن عبدالله الشلاش مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم استشارات مالية لشركة دار الأركان، علماً بان المبالغ المسددة للخير كابيتال دبي المحدودة بلغت 2.35 مليون ريال سعودي في عام 2018م، وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

9. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

10. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة التي ستبدأ اعمالها اعتباراً من 23/6/2019م ولمدة ثلاثة سنوات ميلادية تنتهي في 22/6/2022م، حيث تم انتخاب الاتية أسماؤهم:

1- الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم المانع (بصفة شخصية(

2- يوسف بن عبدالله الشلاش (بصفة شخصية(

3- ماجد بن عبد الرحمن القاسم (بصفة شخصية(

4- هذلول بن صالح الهذلول (بصفة شخصية(

5- طارق بن محمد الجارالله (بصفة شخصية(

6- أحمد بن محمد عثمان الدهش (بصفة شخصية(

11. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ أعمالها اعتباراً من تاريخ 23/6/2019م والتي تنتهي بتاريخ 22/6/2022م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وهم التالي أسماؤهم:

1- ماجد بن عبد الرحمن القاسم

2- هذلول بن صالح الهذلول

3- طارق محمد الجارالله

4- أحمد بن محمد عثمان الدهش

12. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.