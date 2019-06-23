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تعلن شركة المراكز العربية عن تلقيها إخطار من شركة جولدمان ساكس العربية السعودية، مدير الاستقرار السعري فيما يتعلق بالطرح العام الأولي لأسهمها، يتضمن إعلان ما بعد مدة الاستقرار السعري (وممارسة خيار التخصيص الإضافي)

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تعلن شركة المراكز العربية عن تلقيها إخطار من شركة جولدمان ساكس العربية السعودية، مدير الاستقرار السعري فيما يتعلق بالطرح العام الأولي لأسهمها، يتضمن إعلان ما بعد مدة الاستقرار السعري (وممارسة خيار التخصيص الإضافي) تعلن شركة المراكز العربية عن تلقيها إخطار من شركة جولدمان ساكس العربية السعودية، مدير الاستقرار السعري فيما يتعلق بالطرح العام الأولي لأسهمها، يتضمن إعلان ما بعد مدة الاستقرار السعري (وممارسة خيار التخصيص الإضافي)
ممارسة خيار الشراء

تعلن شركة جولدمان ساكس العربية باعتبارها مدير الاستقرار السعري فيما يخص الطرح الأولي ("الطرح") لأسهم شركة المراكز العربية ("المصدر") اليوم عن تقديمها إخطار ممارسة خيار شراء الأسهم المضمنة في التخصيص الإضافي والمقدم من قبل شركة فاس العقارية فيما يخص 217,678 سهماً عادياً من أسهم المصدر ("أسهم التخصيص الإضافي") بسعر الطرح والبالغ 26 ريال سعودي لكل سهم تخصيص إضافي ("خيار الشراء"). وبعد ممارسة خيار الشراء، سيصبح الحجم الإجمالي للطرح 95,217,678 سهم عادي. وستتم تسوية خيار الشراء بتاريخ .06.242019م

إشعار الاستقرار السعري

تعقيباً على ثالث وآخر إعلان لها خلال فترة الاستقرار السعري بتاريخ 18 يونيو 2019م، تقوم شركة جولدمان ساكس العربية السعودية باعتبارها مدير الاستقرار السعري فيما يخص الطرح الأولي لأسهم شركة المراكز العربية بموجبه بالإخطار عن قيامها بتنفيذ الاستقرار السعري (وفقاً للتعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية) فيما يخص طرح الأوراق المالية التالية والإنهاء المبكر لمدة الاستقرار السعري وعن انتهاء فترة الاستقرار السعري:

لمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على المرفق:

مباشر (اقتصاد)

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تعلن شركة المراكز العربية عن تلقيها إخطار من شركة جولدمان ساكس العربية السعودية، مدير الاستقرار السعري فيما يتعلق بالطرح العام الأولي لأسهمها، يتضمن إعلان ما بعد مدة الاستقرار السعري (وممارسة خيار التخصيص الإضافي)

تعلن شركة المراكز العربية عن تلقيها إخطار من شركة جولدمان ساكس العربية السعودية، مدير الاستقرار السعري فيما يتعلق بالطرح العام الأولي لأسهمها، يتضمن إعلان ما بعد مدة الاستقرار السعري (وممارسة خيار التخصيص الإضافي)

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