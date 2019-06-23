المنطقة الشرقية: إنجاز 90% من أعمال تطوير منتزه الملك فهد

الرياض – مباشر: أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، انجاز 90 بالمائة من أعمال التطوير في منتزه الملك فهد بالدمام، وذلك ضمن الدراسات والخطط التطويرية المعتمدة لمشروع أعمال التطوير التي تنفذها الشركة المطورة للمشروع.

وأوضح وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات المتحدث الرسمي بالأمانة، أن الأعمال في الحديقة العامة في المنتزه سيتم الانتهاء منها بعد حوالي شهرين، حيث بلغت نسبة الأعمال المنجزة حتى الآن في حدود 90 بالمائة.

ولفت محمد بن عبدالعزيز الصفيان، إلى أن المنتزه سيقدم العديد من الخدمات للزوار التي تتضمن ‏مضمار تزحلق، بحيرة البجع، المسرح الروماني الذي يتسع لأكثر من 4400 شخص، كما يتضمن أكبر شاشة عرض خارجية في المنطقة الشرقية.

وأشار الصفيان، إلى أنه جرى تصميم المنتزه ليكون من الوجهات الرئيسة للفعاليات في الشرقية التي تنفذها العديد من الجهات الحكومية والخاصة، نظراً لوجود مساحات خضراء كبيرة ومسرح خارجي وطريق مخصص للاحتفالات.

وعّد الصفيان المنتزه أحد الأماكن الرئيسة لإقامة الفعاليات المتنوعة لما تمتلكه من مقومات وبنية تحتية تساهم في ذلك، بالإضافة الى الحديقة المفتوحة التي تشهد حضورا من قبل الزوار.

وأضاف أن مشروع المنتزه يتضمن عدداً من المشاريع القائمة حالياً التي جرى الانتهاء منها مؤخراً مثل ملاعب، وأكاديمية هدف لكرة القدم، ومقهى سائقي الدراجات النارية، ونادي وقت اللياقة الرياضي، وحلبة مهارة للجوكارت، وموقع لحرب الألوان، وحديقة الكوبرا الترفيهية، فيما يتم حالياً تطوير الأجزاء الاستثمارية، مثل صالة المناسبات، وقرية المكاتب، والمجمع التجاري، والمنتجع ومرافقه، ومركز التدريب، مركز الرعاية.

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