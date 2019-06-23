ترند الموجز|تفاصيل إصابة نجم المنتخب..وارتفاع قياسي للذهب..ومشهد تاريخي للجماهير بعد المباراة..وهجوم عنيف على هنيدي..وقصف جبهة من ساويرس

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، طبيب المنتخب يعلن إصابة نجم الفراعنة بكسر.. ويكشف موقف مشاركته أمام الكونغو، وارتفاع قياسي لأسعار الذهب في مصر.. وعيار 21 يسجل أعلى مستوى له منذ فبراير، ومشهد للتاريخ.. شاهد ماذا فعلت الجماهير المصرية في استاد القاهرة بعد نهاية المباراة.. وإشادة من ’’الكاف‘‘، وبعد أزمة هنيدي.. ساويرس يقصف جبهة مغرد بسبب تريكة.. وياسمين الخطيب وإبراهيم عيسى يعلقان على هتاف الجماهير.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

طبيب المنتخب يعلن إصابة نجم الفراعنة بكسر.. ويكشف موقف مشاركته أمام الكونغو

أعلن الجهاز الطبي للمنتخب المصري، عن تفاصيل إصابة المدافع أحمد حجازي، التي تعرض لها خلال مباراة زيمبابوي، التي أقيمت مساء الجمعة.

وبحسب الموقع الرسمي للجبلاية، أثبتت الآشعة التي أجريت صباح السبت على حجازي، إصابته بكسر في الأنف.

وأكد د. محمد أبو العلا، طبيب المنتخب أن إصابة اللاعب لن تعوقه عن استكمال المعسكر الحالي والمشاركة في التدريبات والمباريات بشكل طبيعي بعد اتخاذ التدابير الطبية الواجبة في مثل هذه الحالة، وبالتالي سيشارك المدافع في المباراة المقبلة أمام الكونغو.

وأصيب حجازي نتيجة التحام مشترك مع أحد لاعبي زيمبابوي، وظل ينزف طوال اللقاء، لكنه أصر على استكمال المباراة، بعد تلقيه العلاج.

وكان المنتخب الوطني قد فاز على زيمبابوي، بهدف نظيف سجله محمود تريزيجيه، في المباراة الافتتاحية.

وسيواجه الفراعنة، الكونغو يوم الأربعاء المقبل، في العاشرة مساء، على ستاد القاهرة، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، بدور المجموعات.

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ارتفاع قياسي لأسعار الذهب في مصر.. وعيار 21 يسجل أعلى مستوى له منذ فبراير

ارتفعت أسعار الذهب، في السوق المصري، السبت 22 يونيو، بمقدار جنيهين، بعدما صعدت اليومين الماضيين حوالي 17 جنيها.

وسجل عيار 21 في الأسواق المصرية 650 جنيها للجرام، وهو أعلى مستوى للذهب في مصر منذ فبراير 2019.

ويأتي الارتفاع بالتزامن مع صعود الذهب عالميا لأعلى مستوى له في 6 سنوات، حيث ارتفعت أوقية الذهب من 1345 دولار إلى 1399 دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية السبت كالتالي:

عيار 18 بـ 557 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 650 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 743 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5208 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

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مشهد للتاريخ.. شاهد ماذا فعلت الجماهير المصرية في استاد القاهرة بعد نهاية المباراة.. وإشادة من ’’الكاف‘‘

في مشهد مشرف، قامت الجماهير المصرية، التي حضرت مباراة مصر وزيمبابوي، في افتتاح بطولة أمم إفريقيا، بتنظيف مدرجات استاد القاهرة، عقب نهاية اللقاء.

المشهد أبهر الجميع، وأكد وعي الجماهير المصرية، وجاء ليكمل المشهد الجميل الذي بدأ بحفل الافتتاح، الذي نال إعجاب الجميع، مرورا بسلوك الجماهير عقب المباراة.

وفي سياق متصل، أشاد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم بالسلوك الحضارى للجماهير المصرية، ونشرت الصفحة الرسمية للكاف على تويتر، فيديو للمشهد، وعلقت عليه قائلة: "لقطات مذهلة من جماهير الفراعنة بعد فوز منتخبهم ليلة أمس من استاد القاهرة الدولى.. أخلاق عالية".

شاهد اللقطة

وكان المنتخب الوطني قد فاز على زيمبابوي، مساء الجمعة، بهدف نظيف سجله محمود تريزيجيه، في المباراة الافتتاحية.

ويواجه المنتخب المصري، نظيره الكونغو الديمقراطية، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 26 يونيو، في العاشرة مساء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالمجموعة الأولى، ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويلعب الفراعنة في المجموعة الأولى، بجانب منتخبات زيمبابوي، الكونغو، وأوغندا.

ويواجه المنتخب الوطني، أوغندا في الجولة الثالثة، 30 يونيو، في التاسعة مساء.

وحل المنتخب الوطني وصيفا في النسخة الماضية للبطولة، بعدما خسر المباراة النهائية أمام الكاميرون بهدفين نظيفين.

ويحمل منتخب الفراعنة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب كأس الأمم الافريقية، حيث يمتلك 7 بطولات، حققها أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.

ويأمل الجهاز الفني لمصر، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، في تحقيق انتصار كبير يشكل دافعا للفراعنة لإحراز اللقب الثامن وتعزيز الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولة.

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بعد أزمة هنيدي.. ساويرس يقصف جبهة مغرد بسبب تريكة.. وياسمين الخطيب وإبراهيم عيسى يعلقان على هتاف الجماهير

علق عدد من المشاهير في مصر، على هتاف الجماهير المتواجدة في استاد القاهرة الدولي، في الدقيقة 22 لمحمد أبو تريكة، نجم المنتخب والأهلي السابق، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وجاءت هتافات الجماهير، كنوع من المساندة لتريكة، بسبب تعرضه لهجوم إعلامي حاد خلال الأيام الماضية بسبب مواقفه السياسية.

ورددت الجماهير هتافات "يا يا يا تريكة"، وقامت بتشغيل فلاشات الهواتف، عند الدقيقة 22، وهو الرقم الذي كان يرتديه قبل الاعتزال.

قصف جبهة من ساويرس

من جانبه رد رجل الأعمال، نجيب ساويرس، على تعليق لأحد رواد تويتر، والذي كتب: "هتاف أبو تريكة ممكن يجيب جلطة لأمثال ساويرس".

ورد ساويرس قائلا: "لا طبعا ده انا كنت بهتف معاهم .. هو يظل ابو تريكة بطلنا".

تعليق ياسمين الخطيب

أما الإعلامية ياسمين الخطيب، والمعروفه بتشجيعها للزمالك، قالت على حسابها بتويتر: "الذين هتفوا الليلة باسم أبو تريكة ليسوا بالضرورة اخوان.. أبو تريكة تجاوز أي تصنيف سياسي أو كروي.. #أبو_تريكة أيقونة مصرية".

فيما قال الكاتب الصحفي، إبراهيم عيسى، عبر تويتر: "الهتاف الحار لأبوتريكة كان هتافا لنجم يحبه الجمهور ويضعة في منزلة خاصة ويتعاطف معه وينحاز إليه لكنه لم يكن أبدا هتافا لجماعة أو تيار".

وأضاف: "لاتسيئوا لهذا التصرف النبيل بتوصيفه وتوظيفه سياسيا.. وبالمناسبة افتتاح البطولة الافريقية كان رائعا".

أزمة لهنيدي بسبب تريكة

وكان النجم الكوميدي، محمد هنيدي، قد تعرض لأزمة على تويتر، بسبب أبو تريكة.

الأزمة بدأت عندما نشر هنيدي على حسابه بتويتر تغريدة يساند خلالها، نجم المنتخب السابق، وكتب: "يا تريكة"، في إشارة إلى هتافات الجماهير له في الملعب.

بعد ذلك تعرض هنيدي لهجوم بسبب مساندته أبوتريكة، مما دفع النجم الكوميدي لحذف التويتة.

وازداد الأمر تعقيدا، حيث هاجمت الجماهير المحبة لتريكة، هنيدي بسبب حذفه للتويتة، ليتعرض لهجوم ناري من الطرفين، مما دفع الجماهير لتدشين هاشتاج بعنوان "#هنيدي_طز_فيك"، والذي تصدر تويتر مصر، الساعات الماضية.

أبو تريكة يرد

من جانبه رد تريكة على هتافات الجماهير، قائلا: "أعطي قلبي وعيني إلى مصر إذا طلبت، والشعب المصري هو من صنع اسم أبو تريكة".

وأضاف لاعب الأهلي السابق، خلال تواجده في الاستوديو التحليلي لقنوات "بي إن سبورت": "أحب بلدي بعينيّ وبقلبي ومحدش يوجهني.. مش محتاج لهتافات الناس التي أشكرهم عليها طبعا، إنما مصر ستظل بالقلب أعطي قلبي وعيني إلى مصر إذا طلبت".

وتابع: "حاجة طبيعية والشعب المصري ما تعرفش تضحك عليه.. اللي بيخرج من القلب بيصل للقلب.. ولولا الشعب المصري، ما كان اسم أبو تريكة قد صنع".

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