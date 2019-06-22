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الشرطة السعودية تقبض على 5 متهمين بسرقة عملاء البنوك بالرياض

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الشرطة السعودية تقبض على 5 متهمين بسرقة عملاء البنوك بالرياض الشرطة السعودية تقبض على 5 متهمين بسرقة عملاء البنوك بالرياض

الرياض – مباشر: كشف المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، عن القبض على خمسة متهمين من أحد الجنسيات، بسرقة عملاء البنوك بالمملكة.

وأوضح المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الأموال, وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن القبض على المتهمين، وذلك لتوفر الدلائل على قيامهم بترصد عملاء البنوك الذين ينقلون أموالاً نقدية معهم بعد خروجهم منها ومتابعتهم وسرقة الأموال من المركبات التي تتوقف بأماكن عامة بعد تكسير زجاج نوافذها.

وأشار التويجري، إلى أنه قد جرى ايقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وفقا لوكالة انباء "واس".

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