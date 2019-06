قائمة بأبرز الألعاب التي ستكون متاحة على خدمة جوجل ستاديا

تعتزم جوجل إطلاق خدمتها السحابية لبث الألعاب، والتي تُسمى (جوجل ستاديا) Google Stadia خلال شهر نوفمبر من العام الجاري، ومن المتوقع أن تُحدث هذه الخدمة طفرة كبيرة في مجال الألعاب الإلكترونية، حيث ستتيح للمستخدمين تشغيل العديد من الألعاب بسرعة فائقة، وبدقة تصل إلى 4K عبر منصة سحابية خاصة.

ستتيح خدمة جوجل ستاديا للمستخدمين تشغيل الألعاب عبر متصفح جوجل كروم سواء على أجهزة الكمبيوتر المكتبية، أو المحمولة، أو الحواسيب اللوحية، أو هواتف (بيكسل 3) Pixel 3، و(بيكسل 3 ايه) Pixel 3a، وكذلك على أجهزة التلفاز الكبيرة من خلال جهاز (كروم كاست ألترا) Chromecast Ultra.

وإليكم قائمة تضم الألعاب التي ستكون متاحة على خدمة جوجل ستاديا عند إطلاقها، مع العلم أن بعض هذه الألعاب لن تكون متاحة في وقت إطلاق الخدمة، وإنما ستتوفر لاحقًا:

1- لعبة Assassin’s Creed Odyssey:

الإصدار الأحدث من سلسلة الألعاب الشهيرة Assassin’s Creed، والتي تنتجها شركة UbiSoft، وقد استخدمت جوجل هذا الإصدار في اختبار الإصدار التجريبي من خدمة ستاديا في أواخر العام الماضي، وأوائل العام الحالي.

2- لعبة Doom Eternal:

ستقوم شركة Bethesda، بإطلاق هذه اللعبة خلال شهر نوفمبر القادم، بحسب ما أعلنته خلال مشاركتها في معرض E3 للألعاب هذا العام، وقد ظهرت اللعبة أثناء فعاليات الحدث الرسمي الذي أعلنت فيه جوجل عن عزمها إطلاق خدمة ستاديا، والذي عُقد في مارس الماضي.

3- لعبة Marvel’s Avengers:

هذه اللعبة ستصدر في مايو 2020، أي إنها لن تكون متوفرة وقت إطلاق خدمة ستاديا، وستدور أحداثها حول أبطال القصص المصورة الأمريكية الشهيرة Avengers.

4- لعبة Watch Dogs- Legion:

لعبة أكشن ومغامرات ستصدر في 6 مارس 2020، وهي من إنتاج شركة Ubisoft.

5- لعبة Destiny 2:

لعبة تصويب من منظور الشخص الأول First-person shooter، وتدور أحداثها في إطار من الخيال العلمي، وهي من تطوير شركة Bungie.

6- لعبة Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint:

هذا هو الإصدار الجديد من لعبة Tom Clancy التي تنتجها شركة Ubisoft، ويرتقب إطلاقه في 4 أكتوبر 2019، واللعبة بصفة عامة هي لعبة حركة ومغامرات، وتدور أحداثها في جزيرة افتراضية في المحيط الهادي.

7- لعبة Tom Clancy’s The Division 2:

الإصدار الأحدث من لعبة Tom Clancy، وقد أُطلق في 15 مارس 2019، وهي لعبة أكشن، وتقمص أدوار، تدعم أسلوب اللعب الجماعي، وتنتمي إلى فئة ألعاب (التصويب من منظور الشخص الثالث) Third-person shooter.

8- لعبة Baldur’s Gate III:

الإصدار الجديد من لعبة Baldur’s Gate، وهي لعبة تقمص أدوار من تطوير Larian Studios، وتدور في إطار خيالي، ولم يُحدد ميعاد إطلاقها حتى الآن.

9- لعبة Doom:

لعبة تصويب من منظور الشخص الأول، وتدور أحداثها على كوكب المريخ في إطار من الخيال، وقد أطلقتها شركة Bethesda في مايو 2016.

10- لعبة GYLT:

هذه اللعبة من إنتاج شركة Tequila Works، وهي مصممة حصريًا لخدمة ستاديا، وسُتطلق مع تشغيل الخدمة في نوفمبر 2019، وتدور أحداثها في إطار من الرعب.

11- لعبة Get Packed:

هذه اللعبة مصممة حصريًا لخدمة ستاديا، وهي لعبة جماعية يمكن لعبها بواسطة ما يصل إلى 4 أفراد، وهي من تطوير شركة Coatsink، ومن المتوقع إطلاقها خلال عام 2020.

12- لعبة Borderlands 3:

لعبة أكشن ومغامرات، تدور أحداثها في إطار من الخيال العلمي، وستصدر في سبتمبر 2019، بحسب ما أعلنته شركة Gearbox Software التي تقوم بتطويرها.

13- لعبة Darksiders Genesis:

لعبة تقمص أدوار وقتال، وستقوم شركة THQ Nordic بإطلاقها خلال عام 2019، ولكن لم يُحدد ميعاد الإطلاق حتى الآن.

14- لعبة Dragon Ball Xenoverse 2:

أُطلقت هذه اللعبة لأول مرة في عام 2016، وهي لعبة قتال وتقمص أدوار، وستكون متاحة على خدمة ستاديا عند إطلاقها.

15- لعبة Farming Simulator 19:

أُطلقت هذه اللعبة في نوفمبر 2018، وهي عبارة عن محاكاة شيقة لأعمال الزراعة.

16- لعبة Final Fantasy XV:

أُطلق هذا الإصدار من لعبة Final Fantasy في نوفمبر 2016، وهي لعبة أكشن وتقمص أدوار، وستكون متاحة على ستاديا عند إطلاقها.

17- لعبة Football Manager 2020:

لعبة محاكاة تفاعلية لإدارة فرق كرة القدم، وحتى الآن لم يتحدد ميعاد إطلاقها، ولكن هناك تكهنات باحتمال إطلاقها في نوفمبر 2019.

18- لعبة GRID:

لعبة سباق سيارات أُطلقت لأول مرة في مايو 2008، وستكون متاحة للَّعب عبر خدمة ستاديا عند إطلاقها.

19- لعبة Metro Exodus:

أُطلقت هذه اللعبة في فبراير 2019، وهي لعبة تصويب من منظور الشخص الأول، وتدور أحداثها في إطار خيالي في المستقبل بعد حدوث كارثة وتدمير روسيا.

20- لعبة Mortal Kombat 11:

الإصدار الحادي عشر من لعبة القتال الشهيرة Mortal Kombat، وقد أُطلق هذا الإصدار في 23 إبريل 2019.

21- لعبة NBA 2K:

لعبة دوري كرة السلة الشهيرة، وستكون متاحة على خدمة ستاديا عند إطلاقها.

22- لعبة Power Rangers- Battle for the Grid:

لعبة قتال شهيرة تدور أحداثها حول مجموعة من الأبطال الخارقين الذين يحاربون قوى الشر، وقد أطلقت في 26 مارس 2019.

23- لعبة Rage 2:

أطلقت هذه اللعبة شركة Bethesda في 14 مايو 2019، وتنتمي هذه اللعبة إلى فئة ألعاب الأكشن التي تُسمى First-person shooter H، أو التصويب من منظور الشخص الأول.

تدور أحداثها في إطار خيالي بعد نهاية العالم حول حارس يُسمى ووكر Walker، والذي يبقى على قيد الحياة بعد أن مات معظم البشر بعد اصطدام كويكب بالأرض، حيث سيضطر للقتال وسط هذا الدمار للحفاظ على حياته.

24- لعبة Samurai Shodown:

لعبة قتال كلاسيكي من المنتظر إطلاق الإصدار الجديد منها في 27 يونيو 2019.

25- لعبة The Crew 2:

لعبة The Crew 2 هي الجزء الثاني في سلسلة The Crew، التي صدرت لأول مرة عام 2014، وهي لعبة تنتمي إلى فئة ألعاب السباقات، حيث يمكنك اختبار مهارات القيادة ضمن مجموعة كبيرة من السيارات، والدراجات النارية، وغير ذلك.

كما تدعم اللعب أسلوب اللعب الفردي، أو الجماعي، حيث يمكنك اللعب مع ما يصل إلى 8 أصدقاء عبر الإنترنت. وقد أطلقت شركة Ubisoft هذا الإصدار يوم 29 يونيو 2018.

26- إصدارات لعبة Tomb Raider:

ستتوفر جميع إصدارات لعبة Tomb Raider الشهيرة على خدمة جوجل ستاديا، والتي تشمل 3 إصدارات هي: Tomb Raider، وRise of the Tomb Raider، وShadow of the Tomb Raider.

اللعبة بصفة عامة تنتمي إلى فئة المغامرات والأكشن، وتدور أحداث هذه الإصدارات حول مغامرات عالمة آثار بريطانية تُدعى لارا كرافت.

27- لعبة Trials Rising:

تندرج هذه اللعبة تحت تصنيف ألعاب المغامرة، فهي من نوع سباق الدراجات النارية، وتعتمد على أسلوب اللعب الفردي، أو الجماعي لخوض تحديات وسباقات مختلفة، ويعتبر الإصدار الجديد هو أفضل إصدارات هذه السلسلة حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة ريدلنكس Redlynx، وشركة يوبي سوفت Ubisoft قد تعاونتا من أجل تطوير اللعبة لتدعم اللغة العربية في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.

أُطلقت هذه اللعبة يوم 26 فبراير 2019، وستكون متوفرة على خدمة جوجل ستاديا.

28- لعبة Wolfenstein- Youngblood:

هي لعبة تصويب من منظور الشخص الأول، وتعتمد على أسلوب اللعب التعاوني، وتدور قصة اللعبة في ثمانينات القرن الماضي، حول شقيقتين تذهبان إلى باريس للبحث عن والدهما بعد الاحتلال النازي لفرنسا. وسيكون بإمكانك اللعب بالتعاون مع صديق لك، حيث تتيح لك اللعبة اللعب التعاوني على الإنترنت online co-op.

أعلنت شركة Bethesda خلال مشاركتها في معرض E3 2019 للألعاب، عن موعد إطلاق اللعبة يوم ٢٦ من شهر يوليو القادم.