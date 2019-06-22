تنفيذي الوزاري العربي للسياحة يعقد دورته الـ 24 بجامعة الدول..الأحد

القاهرة – مباشر: يعقد المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة دورته الرابعة والعشرين غدا الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالسعودية، ويضم المكتب التنفيذي في عضويته السعودية (رئيسا) والمغرب (نائبا) ومصر وليبيا وتونس والعراق والبحرين (أعضاء).

وقالت مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية، اليوم السبت - إن المكتب التنفيذي سيناقش تحديث مسودة وثيقة الاستراتيجية العربية للسياحة المقدمة من وزارة السياحة في مصر، والتي سبق أن أقرتها القمة العربية في بغداد عام 2012.

وأشارت الدكتورة دينا الظاهر، إلى أن المجلس الوزاري العربي للسياحة ارتأى النظر في تحديثها في ضوء المتغيرات والتطورات السياحية العالمية.

وأضافت الظاهر أن المكتب التنفيذي سيناقش أيضا تقرير الاجتماع الأول لفريق عمل متابعة تنفيذ مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية، وذلك تنفيذاً للقرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك لوزراء السياحة ووزراء الثقافة في الدول العربية الذي انعقد بمكتبة الإسكندرية (11 ديسمبر/كانون الأول 2018)، وتفعيل محور المعلومات والإحصاءات السياحية لدعم الاستراتيجية العربية للسياحة والمقدم من هيئة البحرين للسياحة والمعارض بمملكة البحرين، وبما يخدم أهداف المجلس الوزاري العربي للسياحة، وأنشطة العمل السياحي العربي المشترك .

وأوضحت أنه ستتم مناقشة عقد اجتماع مشترك بين اللجنة الفنية للسياحة العربية ولجنة مختصين من مجلس وزراء الداخلية العرب بشأن تحديات الأمن السياحي العربي وآليات المواجهة.

كما من المقرر أن تتطرق المناقشات إلى بحث تحديات الأمن التي تواجه السياحة العربية ودور الشرطة في تأمين السياحة الوافدة إلى الدول العربية وبيان أهمية دور الإعلام الأمني في نشر الثقافة الأمنية في المجال السياحي، إلى جانب المعايير المحدثة لعاصمة السياحة العربية.

وأشارت إلى أنه ستتم مناقشة احتفالية مدينة الأحساء بالسعودية عاصمة السياحة العربية لعام 2019، والتي قامت بتنظيمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية بالتعاون مع المنظمة العربية للسياحة.

وسيقوم وفد المملكة المشارك خلال اجتماع المكتب التنفيذي بعرض مرئي موجز لفعاليات تلك الاحتفالية والرد على أي استفسارات في هذا الشأن.

وسوف يصدر عن المكتب التنفيذي مشاريع قرارات بشأن تلك الموضوعات، ومن ثم يتم رفعها إلى المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته القادمة في شهر ديسمبر /كانون الأول القادم للنظر بشأنها.

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