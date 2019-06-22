أهم الأحداث في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي

مباشر: لا صوت يعلو فوق صوت قرارات البنوك المركزية الكبرى خلال الأسبوع الماضي في الأسواق العالمية، بعد إشارات تيسيرية واضحة لبنكي الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي

كما اهتم المستثمرون بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مع إعلان الرئيس الأمريكي إلغاء ضربة عسكرية ضد إيران بعد إسقاطها طائرة مسيرة في وقت سابق.

مؤسس هواوي يتوقع تراجع الإيرادات والإنتاج مع استمرار الضغوط الأمريكية

توقع مؤسس ورئيس شركة هواوي تراجع إيرادات الشركة خلال العامين الجاري والمقبل، على خلفية التضييق الأمريكي ضد المؤسسة الصينية العاملة في قطاع التكنولوجيا.

ترامب يحذر من"انهيار غير مسبوق بالأسواق" حال عدم انتخابه بـ2020

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من انهيار غير مسبوق في الأسواق حال عدم إعادة انتخابه رئيساً للولايات المتحدة في انتخابات 2020.

مؤشر "إمباير ستيت" الصناعي يسجل هبوطاً قياسياً خلال يونيو

انخفض النشاط الصناعي في ولاية نيويورك الأمريكية بشكل يتجاوز كثيراً توقعات المحللين خلال الشهر الجاري، ليسجل أكبر وتيرة هبوط في تاريخه.

المفوضية الأوروبية: ارتفاع الحواجز التجارية لمستوى قياسي بـ2018

ذكرت المفوضية الأوروبية أن الحمائية التجارية في العالم ارتفعت إلى مستوى قياسي خلال العام الماضي، مع الحواجز التجارية الجديدة التي أقرتها الولايات المتحدة والصين.

"فيتش" تخفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي مع تصاعد الحرب التجارية

خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد العالمي خلال العام المقبل مع استمرار الحرب التجارية.

الصين تقلص حيازتها للسندات الأمريكية عند أدنى مستوى بعامين

خفضت الصين أكبر الدول امتلاكاً للديون الأمريكية حيازتها من سندات الخزانة بالولايات المتحدة لأدنى مستوى في عامين خلال أبريل/نيسان الماضي

دراجي: خفض الفائدة خيار محتمل حال عدم تسارع التضخم

قال رئيس البنك المركزي الأوروبي إنه قد يلجأ إلى مزيد من السياسات التحفيزية النقدية كخفض معدل الفائدة أو شراء مزيد من الأصول حال عدم وصول معدل التضخم نحو المستهدف.

"فيسبوك" تستعد لإصدار عملة إلكترونية جديدة

أعلنت شركة "فيسبوك" عن خطتها لإطلاق محفظة رقمية لعملتها الإلكترونية الجديدة "الليبرا"، وهي عملة عالمية جديدة مدعومة من جانب تكنولوجيا البلوكتشين.

ترامب ينتقد تصريحات ماريو دراجي مع هبوط اليورو

انتقد الرئيس الأمريكي رد فعل السوق تجاه تصريحات رئيس المركزي الأوروبي والتي تسببت في هبوط اليورو أمام الدولار.

"بنك.أوف.أمريكا": تشاؤم المستثمرين عند أعلى مستوى منذ الأزمة العالمية

كشف مسح حديث أن تشاؤم المستثمرين من وضع السوق سجل أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية، مع وجود موجة بيعية في أسواق الأسهم وسط مخاوف تجاه حرب التجارية.

ترامب: اجتماع طويل مع الرئيس الصيني خلال قمة العشرين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه لقاء نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في وقت لاحق من هذا الشهر.

تقارير:"آبل" تدرس نقل 15% إلى 30% من إنتاجها خارج الصين

أفادت تقارير صحفية أن شركة "آبل" تدرس نقل جزء من أعمالها من الصين إلى جنوب شرق آسيا، حيث أنها تستعد لإعادة هيكلة سلاسل التوريد لديها.

أوبك تحدد بداية يوليو موعداً لاجتماع مناقشة مستويات الإنتاج

قررت منظمة أوبك عقد اجتماعها المقبل لمناقشة تخفيضات الإنتاج في أول يومين من الشهر المقبل.

الحملة الانتخابية لترامب تجمع 25 مليون دولار بأقل من 24ساعة

جمعت حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لولاية ثانية نحو 25 مليون دولار في أقل من 24 ساعة.

الاحتياطي الفيدرالي يُثبت معدل الفائدة ولا يتوقع خفضها العام الجاري

قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على معدل الفائدة الأمريكية دون تغيير، ليأتي ذلك متوافقاً مع توقعات المحللين، مع عدم توقعه خفضها في العام الجاري

الفيدرالي يتخلى عن نهج "الصبر" مع إرجاء خفض الفائدة لـ2020

يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض معدل الفائدة لكن هذه الخطوة لن تحدث قبل حلول عام 2020، كما أسقط كلمة "الصبر" لوصف نهجه في السياسة النقدية.

رئيس الفيدرالي يتعهد باستخدام كافة الأدوات للحفاظ على التوسع الاقتصادي

أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه سيتم استخدام كافة الأدوات المتاحة للحفاظ على التوسع الاقتصادي للولايات المتحدة مع الإشارة إلى أنه يجب رؤية المزيد قبل التحرك لخفض الفائدة.

باول عن تكهنات عزله:القانون واضح وأعتزم إتمام فترة ولايتي بالكامل

قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالى إنه لا يعتزم مغادرة منصبه قبل انتهاء فترة ولايته، على الرغم من التقارير التي تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في الإطاحة به.

بيمكو: عصر قوة الدولار يقترب من النهاية

دعا محلل في شركة "بيمكو" إلى شراء عملات الأسواق الناشئة، مشيراً إلى قرب نهاية موجة صعود قوي استمرت 8 سنوات للدولار الأمريكي.

بنك إنجلترا يثبت معدل الفائدة رغم الآفاق الضعيفة للاقتصاد

قرر بنك إنجلترا تثبيت سياسته النقدية وفقاً لتوقعات المحللين، ولكن شدد على أن قراراته بشأن السياسة النقدية ستعتمد بشكل كبير على تطورات البريكست.

الأسواق ترى احتمالية 100% لخفض الفائدة الأمريكية في يوليو

يتوقع المستثمرون أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة في الشهر المقبل، بعد قرار المركزي الأمريكي بالتخلي عن سياسية "الصبر".

محدث.. ترامب: إسقاط إيران للطائرة الأمريكية ربما يكون غير مقصود

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسقاط إيران لطائرة درون الأمريكية كان عن طريق الخطأ، مشيراً إلى أنه يجد صعوبة في تصديق أن هذا الحادث مقصود.

قيمة السندات العالمية سالبة العائد تواصل الارتفاع لـ13 تريليون دولار

واصلت قيم السندات العالمية سالبة العائد الارتفاع عند مستويات قياسية لتصل إلى 13 تريليون دولار، بعد الإشارات المتشائمة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي والمصارف المركزية الأخرى.

ترامب: أوقفت ضرب إيران بعد معرفة العدد المحتمل للضحايا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ليس متسرعاً في توجيه ضربة عسكرية لإيران، وذلك بعد تقارير عن إلغاء ترامب لهجمات ضاروخية ضد طهران فجأة.

النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة يهبط لأدنى مستوى بـ40 شهراً

تراجع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 40 شهراً خلال يونيو/حزيران الجاري، مع هبوط قطاعي الصناعة والخدمات.

نائب رئيس الفيدرالي: مبررات خفض الفائدة تزايدت مؤخراً

صرح نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن الحجج المؤيدة لخفض معدل الفائدة تعززت مؤخراً وسط زيادة حالة انعدام اليقين.

بعد الصعود القوي.. "سيتي جروب" يتوقع ارتفاع أسعار الذهب 14%

يرى محللون في "سيتي جروب" أن الموجة الصاعدة في أسعار الذهب مبررة، وسط توقعات بمكاسب إضافية بنحو 14% في غضون الـ12 شهراً المقبلة.