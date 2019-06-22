مصر والسعودية يدينان التفجير الانتحاري الأخير في بغداد

مباشر: أعربت جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الخارجية، اليوم السبت، عن إدانتها بأشد العبارات لحادث التفجير الذي استهدف مسجداً في منطقة البلديات شرقي العاصمة العراقية بغداد، أمس، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمُصابين.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، على وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب العراق الشقيق في سبيل التصدي لكافة أشكال الإرهاب والتطرف.

كما أشار مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، إلى إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة العراقية بغداد، وفقاً لوزارة الخارجية السعودية.

ونوهت المملكة، إلى وقوفها بجانب جمهورية العراق الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.

وأعلنت الشرطة العراقية عن وقوع تفجير انتحاري، أمس، في العاصمة بغداد أسفر عن مقتل 10 أشخاص.

ترشيحات