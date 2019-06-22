أخبار عاجلة

سوريا... سلاح الجو يشعل مواقع وأرتال "النصرة" في أرياف حماة وإدلب -
الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة مذخرة بقنابل شديدة الانفجار بريف حماة الشمالي -
ما هو تقييمك لأداء محمد صلاح في مباراة مصر وزيمبابوي ؟ -
نقاط ضعف المنتخب الوطني في مواجهته الأولى ضد زيمبابوي - وائل القباني -
صحيفة تشير إلى اسم مدن سعودية "تسعى إيران لاحتلالها" -
إيجابيات وسلبيات المنتخب المصري أمام زيمبابوي - حاتم رضا -
تفاصيل إصابة لاعب نيجيريا بأزمة قلبية خلال المران - د. أحمد أشرف -
تصريحات أجيري بعد الفوز على على زيمبابوي .. "الإجهاد سبب تراجع المستوى" -
محافظ مؤسسة "ساما": الطبيعي أن تكون السعودية عضو في "فاتف" -
طهران تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي للاحتجاج على إقلاع طائرة التجسس الأميركية من بلاده -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

سوريا... سلاح الجو يشعل مواقع وأرتال "النصرة" في أرياف حماة وإدلب

Google+ Print
سوريا... سلاح الجو يشعل مواقع وأرتال "النصرة" في أرياف حماة وإدلب سوريا... سلاح الجو يشعل مواقع وأرتال "النصرة" في أرياف حماة وإدلب

أفاد موقع "الوطن أون لاين" السوري أن الطيران الحربي شن غارات على مواقع التنظيمات المسلحة في خان السبل ومحيطها وشمال معرة النعمان وإحسم وكنصفرة في ريف إدلب ما أسفر عن تدميرها بالكامل.

وذكر الموقع أن غارات لسلاح الجو استهدفت مجموعات إرهابية ترفع شارات "جيش العزة" الإرهابي في محيط قرية الجبين شمال محردة.

وأفادت وكالة "سانا" أن الجيش السوري دمر تحصينات وخطوط إمداد التنظيمات الإرهابية مخلفة قتلى ومصابين في صفوفها ودمرت أرتالاً لها بريفي حماة وإدلب.

وذكرت الوكالة  أن وحدات  من الجيش السوري استهدفت "جبهة النصرة" في أطراف بلدتي كفرزيتا واللطامنة بريف حماة الشمالي ما أسفر عن إيقاع قتلى ومصابين بينهم وتدمير منصات إطلاق الصواريخ.

وأشارت الوكالة أن هذه الاستهدافات جاءت كرد على خروقات الإرهابيين انطلاقا من مواقعهم  في بلدتي اللطامنة وكفرزيتا بريف حماة الشمالي وأطراف بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي صباح اليوم واعتداءهم بعدة صواريخ على بلدتي الشيخ حديد والجرنية بريف حماة الشمالي والجنوبي خلفت أضراراً مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم ودماراً في عدد من الحقول الزراعية.

وعلى محور ريف إدلب الجنوبي قالت الوكالة إن وحدات الجيش دمرت بصليات صاروخية أرتالاً لإرهابيي "جبهة النصرة" في بلدة المسطومة ومحيط جبل الأربعين تم رصدها متوجهة إلى الجنوب باتجاه مدينة أريحا حيث قضى عدد من الإرهابيين وأصيب آخرون بينما فر الباقون باتجاه قرية مصيبين المجاورة.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
مقتل عناصر من أنصار الله خلال مواجهات مع قوات هادي في تعز

مقتل عناصر من أنصار الله خلال مواجهات مع قوات هادي في تعز

الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة مذخرة بقنابل شديدة الانفجار بريف حماة الشمالي

الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة مذخرة بقنابل شديدة الانفجار بريف حماة الشمالي

سوريا... سلاح الجو يشعل مواقع وأرتال "النصرة" في أرياف حماة وإدلب

سوريا... سلاح الجو يشعل مواقع وأرتال "النصرة" في أرياف حماة وإدلب

صحيفة تشير إلى اسم مدن سعودية "تسعى إيران لاحتلالها"

صحيفة تشير إلى اسم مدن سعودية "تسعى إيران لاحتلالها"