محافظ مؤسسة "ساما": الطبيعي أن تكون السعودية عضو في "فاتف"

الرياض - مباشر: أكد محافظ مؤسسة النقد العربي، رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، أنه من الطبيعي أن تكون السعودية عضو في مجموعة العمل المالي "فاتف"، نظراً لكون المملكة عضو في مجموعة العشرين.

وأشار أحمد بن عبدالكريم الخليفي، في حديث مع قناة "العربية"، أمس الجمعة، أن السعودية لديها مقاعد مستقلة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مما يعزز مكانتها الدولية، ويبرز جهودها في مجال مكافحة عسل الأموال.

وقال الخليفي، أن مجموعة العمل المالي "فافت"، هي منظمة شبه حكومية دولية، تهتم بإصدار المعايير والسياسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وهي التي تقييم مستويات الدول في تلك المجالات.

وأوضح، أن عضوية المملكة في "فافت" ستتيح لها مشاركة خبراتها في مجالات المجموعة، فضلاً عن فرصة للسعودية للمشاركة في صياغة سياسات المجموعة، وتعزيز خبراتها.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودية، أمس، أن المملكة حصلت على العضوية في مجموعة العمل المالي "فاتف".

وقالت "ساما"، في بيان، إن أعضاء مجموعة العمل المالي "فاتف" وافقوا خلال الاجتماع الذي تم في مدينة أورلاندو بالولايات المتحدة الامريكية على انضمام المملكة للمجموعة.

ويشار، إلى أن السعودية تعتبر أول دولة عربية تحصل على هذه العضوية.

وكانت المجموعة، قد وافقت على منح المملكة عضوية مراقب في المجموعة في شهر يونيو/حزيران من العام 2015، إيماناً من المجموعة بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة في المنطقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

ويأتي انضمام المملكة إلى المجموعة بعد انتهائها من عملية التقييم المتبادل - أحد أهم المتطلبات الرئيسية للحصول على العضوية في المجموعة - التي أجرتها المجموعة خلال عامي 2017-2018، بالمشاركة مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف).

وتجدر الإشارة، إلى أن المملكة عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) منذ نوفمبر من العام 2004.

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