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ترامب: لا نريد حربا مع إيران ولكن إذا وقعت ستسبب دمارا غير مسبوق

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ترامب: لا نريد حربا مع إيران ولكن إذا وقعت ستسبب دمارا غير مسبوق ترامب: لا نريد حربا مع إيران ولكن إذا وقعت ستسبب دمارا غير مسبوق

كتبت رباب فتحى

قال الرئيس الأمريكى دونالد مساء الجمعة إنه لا يريد حربا مع إيران ، لكن إذا حدث ذلك فسيكون هناك "دمارا لم تره من قبل يتسبب فى محوها ".

وأضاف الرئيس فى مقابلة حصرية مع "إن بى سى" "لكنني لا أتطلع إلى القيام بذلك"، قائلا إنه لا توجد شروط مسبقة للمحادثات الأمريكية مع طهران.

وقال ترامب "لا يمكنك امتلاك أسلحة نووية". "وإذا كنت تريد التحدث عن ذلك ، جيد. وإلا ، يمكنك العيش في مدمر لفترة طويلة قادمة."

كما ناقش ترامب عملية صنع القرار التي قادته إلى وقف الضربات على إيران ، قائلاً إنه لم يعطِ الموافقة النهائية...

الموجز

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