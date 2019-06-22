3 أهداف لصندوق دعم المرأة المصرية وفقا لمشروع القانون الجديد

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قدم الدكتور عبد الهادي القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وأكثر من 60 نائباً، مشروع قانون إنشاء صندوق دعم المرأة المصرية، وبدأت اللجنة فى مناقشته خلال اجتماعاتها السابقة، وفيما يلى نرصد دور الصندوق فى توفير أوجه الرعاية، والدعم فى كافة مناحى الحياة للمرأة وعلى الأخص فيما يأتى :



1. توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهن، وقدراتهن وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها.



2. تقديم الخدمة الصحية المناسبة فى المستشفيات لمن لا تتمتع بنظام تأمين صحى مناسب او بنظام رعاية صحية آخر.



3. توفير فرص الحصول على وحدات...