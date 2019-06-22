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"مراقبون بلا حدود" تعلن متابعة حالة وأوضاع حقوق الإنسان بقطر

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"مراقبون بلا حدود" تعلن متابعة حالة وأوضاع حقوق الإنسان بقطر "مراقبون بلا حدود" تعلن متابعة حالة وأوضاع حقوق الإنسان بقطر

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قال عماد حجاب الخبير الحقوقى والباحث بمجال حقوق الإنسان، إن مراقبون بلا حدود التابعة لمؤسسة عالم جديد لحقوق الإنسان، تعتزم متابعة حالة وأوضاع حقوق الإنسان بقطر لتحديد مدى تنفيذها لتوصيات المجلس الدولى لحقوق الإسان لتطوير وتغيير الأوضاع بها خلال السنوات الأربع القادمة، بعد تمرير ملفها بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأضاف عماد حجاب فى تصريح له، أنه سيتم إصدار تقارير عن حالة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحريات العامة وحرية الاعلام والديمقراطية بقطر بصورة منتظمة خلال...

الموجز

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