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اليمن... طيران التحالف يقصف معسكرا لـ"أنصار الله" جنوب صنعاء

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القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف استهدف بثلاث غارات معسكر جربان في منطقة عَمِد بمديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء.

© REUTERS / Khaled Abdullah

وأضاف أن الغارات خلفت انفجارات عنيفة في المعسكر الذي تتخذه "أنصار الله" في تخزين الأسلحة.

وسبق أن تعرض المعسكر إلى عشرات الغارات منذ انطلاق عمليات التحالف العربي بقيادة في اليمن في 26 آذار/ مارس من العام 2015م.

وكانت جماعة أنصار الله "الحوثيين" قد أعلنت، أمس الجمعة، سيطرة مقاتليها على مواقع لقوات يمنية في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

وذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر"، أن الجماعة نفذت عملية إغارة على مواقع تتمركز فيها قوات يمنية قبالة جبل قيس في جيزان.

وأضاف أن العملية التي استمرت ساعات انتهت بسيطرة "أنصار الله" على إحدى التباب، مشيراً إلى مقتل وإصابة عدد من العسكريين اليمنيين.    

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