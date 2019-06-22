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"التضامن الاجتماعى" تعلن الانتهاء من مشروع قانون التأمينات الموحد

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"التضامن الاجتماعى" تعلن الانتهاء من مشروع قانون التأمينات الموحد "التضامن الاجتماعى" تعلن الانتهاء من مشروع قانون التأمينات الموحد

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أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، على الانتهاء من مشروع القانون الموحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، مشيرة إلى أنه سيتم إرساله إلى البرلمان خلال أيام.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبى، لمناقشة 42 طلب إحاطة بشأن توقف معاش تكافل وكرامة للخميس المقبل.
 
وقالت الوزارة إن مشروع القانون تضمن باب لفض التشابكات وآخر للمزايا والعقوبات، مشيرة إلى أن هذا القانون تم العمل عليه منذ 4 سنوات.
 
وتعقيباً على تساؤل الدكتور عبد الهادي القصبي،...

الموجز

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