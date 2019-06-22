الرئيس التونسي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

الموجز

أصيب الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مساء اليوم الجمعة، بوعكة صحية مفاجئة دخل على إثرها إلى المستشفى العسكري لإجراء تحاليل وفحوص طبية، وقالت الرئاسة التونسية إن الوعكة "خفيفة" وحالته مستقرة.

وأوضح فراس قفراش المستشار في الرئاسة التونسية، في تصريح بثته مساء اليوم الجمعة القناة التلفزيونية الخاصة "الحوار التونسي"، إن الرئيس السبسي 93 عاماً، انتقل مساء اليوم إلى المستشفى العسكري بتونس العاصمة لإجراء تحاليل وفحوص طبية بسبب وعكة صحية مفاجئة لا تتسم بالخطورة، مؤكداً أن الحالة الصحية للرئيس السبسي "مستقرة"، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

يشار إلى أن الرئيس السبسي من مواليد العام 1926، وقد تولى رئاسة البلاد إثر فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 2014.