6 شركات طيران تعلن تعديل مسار رحلاتها تجنباً لمضيق هرمز

مباشر: أعلنت 6 شركات طيران على مستوى العالم تعديل مسار رحلاتها تجنباً لمضيق هرمز، على إثر تحذيرات من الوكالة الفیدرالیة الأمریكیة بعد إسقاط إیران طائرة استطلاع لها بدون طیار.

وقررت الخطوط الجوية الإيطالية، اليوم الجمعة، تعديل مسار رحلاتھا إلى الھند بعیدا عن أجواء مضیق هرمز، لتنضم إلى العديد من الدول التي اتخذت إجراء مماثل.

فيما صرح المتحدث باسم "طيران الإمارات"، إن الشركة اتخذت إجراءات احترازية، بما في ذلك تغيير مسار جميع الرحلات بعيداً عن أي مخاطر محتملة، نظراً للأوضاع الراهنة.

وأشار المتحدث باسم شركة "فلاي دبي"، إلى أن الشركة عدلت بعض مسارات الطيران الحالية في المنطقة كإجراء احترازي.

في حين نوهت شركة الاتحاد للطيران، إلى أنها تقييم الوضع وتوجيهات إدارة الطيران الفيدرالي بالولايات المتحدة بشأن تجنب مضيق هرمز.

كما أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، تحويل مسار رحلاتها بعيدا عن مضيق هرمز؛ عقب إسقاط إيران أمس الخميس، طائرة أمريكية بدون طيار فوق المضيق.

وقررت شركة "لوفتھانزا" الألمانیة أيضا، تجنب طائراتھا المتوجھة من وإلى عواصم آسیویة التحلیق في أجواء مضیق ھرمز.

وأفادت شركة الطیران الھولندیة "كیه. إل. إم"، أنها قررت عدم التحلق فوق مضیق ھرمز، على خلفية تحذيرات الوكالة الفیدرالیة الأمریكیة.

والجدير بالذكر، أن إيران أسقطت طائرة أمريكية مسيرة تابعة للجيش الأمريكي في الأجواء الدولية في منطقة مضيق هرمز.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد وافق على هجمات عسكرية ضد إيران رداً على إسقاط طائرة أمريكية، قبل أن يتراجع عن القرار حفاظا على أرواح المدنيين على حد وصفه.

ودعت دولة ألمانیا اليوم، إلى ضرورة الوصول لتسویة سلمیة للتصعید الذي تشھده منطقة الخلیج العربي والتوصل لحلول سیاسیة للأزمة بین إیران والولایات المتحدة.

ويأتي ذلك بالتزامن تأكيد الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عُمان، أنها تتابع الحركة الجوية لمسارات بشمال السلطنة.

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