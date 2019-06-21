التجارة السعودية تغرم متسترين بتجارة الأدوات المكتبية 400 ألف ريال

الرياض - مباشر: شهرت وزارة التجارة والاستثمار بالسعودية بمواطن ووافد من جنسية باكستانية بمحافظة جدة أُدينا بجريمة التستر التجاري.

وأكدت الوزارة التجارة، اليوم الجمعة، ثبوت تورط المواطن في التستر على الوافد وتمكينه من العمل لحسابه الخاص عبر مؤسسته التي تزاول نشاط التجارة في الأدوات المكتبية والحواسيب والأحبار ومستلزماتها بمحافظة جدة، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأفادت، أنه صدر حكم قضائي من المحكمة الجزائية بجدة متضمناً فرض غرامة مالية قدرها 400 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة.

كما قررت، إبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، وعقوبة التشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية، إلى تلقي بلاغاً عن قضية غش تجاري تتمثل في حيازة أحبار مغشوشة في المستودع التابع للمؤسسة بمحافظة جدة.

وبمباشرة مأموري الضبط القضائي للوزارة تفتيش ومعاينة المقر ضبطت أدلة مادية وأختام ومطبوعات تؤكد وجود شبهة تستر تجاري لدى المنشأة، وبناء عليه ثبت تمكين المواطن المتستر للوافد المتستر عليه من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص.

وأحيلت القضية، إلى النيابة العامة ومن ثم إلى القضاء لمعاقبة المتورطين وفقاً لنظام مكافحة التستر.

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