مناوشات ترامب لإيران وتصريحات أعضاء الفيدرالي.. الأبرز بالأسواق العالمية اليوم

من:أحمد شوقي

مباشر: أثارت التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى تصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي اهتمامات الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الجمعة.

وبعد أن قامت إيران بإسقاط طائرة أمريكية بدون طيار بالأمس، أفادت تقارير صحفية بأن الولايات المتحدة كانت تعتزم الرد بهجمات عسكرية ضد طهران لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع قبل تنفيذ ذلك مباشرة.

وفي تغريدة عبر "تويتر" اليوم ذكر ترامب أنه أوقف الضربة العسكرية ضد إيران قبل تنفيذها بـ10 دقائق، مشيراً إلى أن ذلك من أجل تجنب وقوع ضحايا.

ورأي الرئيس الأمريكي أن العقوبات الاقتصادية القاسية على إيران هي أفضل من الضربات العسكرية والتي كان من المحتمل يكون ضحيتها 150شخصاً بحسب ما ذكره ترامب.

وبدأ ترامب مناوشاته لإيران بالأمس فبعد أن غرًد بأن ما فعلته إيران خطأ جسمياً، أشار إلى أن طهران ربما أسقطت الطائرة الأمريكية عن طريق الخطأ.

أعضاء الفيدرالي يدعمون خفض الفائدة

زادت نبرة الدعوات إلى خفض الفائدة بعد أن صرح بعض أعضاء الفيدرالي الأمركي اليوم إلى دعمهم خفض الفائدة.

وذكر جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس العضو الوحيد الذي صوت لخفض الفائدة في الاجتماع الأخير أن تباطؤ التضخم والاقتصاد يستدعي خفض معدلات الفائدة.

وانضم إليه عضو الفيدرالي "نيل كاشكاري" بأنه دعا المركزي الأمريكي إلى خفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مع ابتعاد التضخم عن مستهدف البنك البالغ 2 بالمائة.

وتوافقت هذه الآراء مع نائب رئيس الفيدرالي الذي يرى أن مبررات خفض الفائدة ارتفعت مؤخراً مع تزايد حالة عدم اليقين.

ودفعت هذه التصريحات الدولار الأمريكي لتعميق خسائره عند أدنى مستوى في 3 أشهر، لتيجه لتسجيل خسائر أسبوعية بأكثر من 1 بالمائة.

مؤشرات الأسهم العالمية

تراجعت الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم، ليفقد "داو جونز" المستوى القياسي الذي سجله خلال الجلسة، لكن "وول ستريت" تسجل مكاسب أسبوعية قوية.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم ارتفاع مبيعات المنازل الأمريكية القائمة بأكثر من التقديرات خلال الشهر الماضي، في حين تراجع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ 40 شهراً.

بينما أغلقت الأسهم الأوروبية جلسة اليوم في النطاق الأحمر مع التوترات الجيوسياسية لكنها تمكن من تحقيق مكاسب أسبوعية ملحوظة.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو لأعلى مستوى في 7 أشهر.

فيما تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة اليوم لكنها حققت مكاسب أسبوعية، كما صعد البورصة الصينية في الختام لتسجل أكبر مكاسب أسبوعية في شهرين ونصف.

مكاسب النفط والذهب

ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى في 3 أسابيع عند التسوية مع المخاوف الجيوسياسية ليحقق نايمكس مكاسب أسبوعية تجاوزت 9 بالمائة.

في حين ارتفعت منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بمقدار منصة واحدة خلال الأسبوع الجاري لتصل إلى 789 منصة.

كما تجاوزت أسعار الذهب مستوى 1400 دولاراً عند التسوية لأول مرة منذ عام 2013.

ومع خسائر الدولار الأمريكي وإشارات الفيدرالي على إمكانية خفض الفائدة، حقق المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بلغت 55 دولاراً.